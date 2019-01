Kalisz: Bezdomna porzuciła w szpitalu czwarte dziecko

Bezdomna kobieta w zaawansowanej ciąży odmówiła przyjęcia pomocy od strażników miejskich - poinformował w poniedziałek komendant Straży Miejskiej Kalisza Dariusz Hybś. Kobieta urodziła dziecko w kaliskim szpitalu i tam je zostawiła. To jej czwarte dziecko, które porzuciła po urodzeniu.

W ubiegłym tygodniu strażnicy miejscy kontrolowali w Kaliszu pustostany, w których, ich zdaniem, mogą przebywać bezdomni. W jednym z nich, po przedszkolu przy alei Wojska Polskiego, zastali kobietę z konkubentem. Kobieta była w zaawansowanej ciąży.

"Odmówiła pomocy, którą proponowali jej strażnicy miejscy. Tak jest za każdym razem, bo już od 10 lat znamy tę kobietę" - poinformował komendant Dariusz Hybś.

Wiadomo, że kobieta kilka dni temu urodziła w kaliskim szpitalu dziewczynkę, którą porzuciła. To czwarte dziecko bezdomnej pozostawione w szpitalu.

"Strażnicy powrócili do pustostanu, żeby zobaczyć, co dzieje się z kobietą i w jakim jest stanie zdrowia, ale do dzisiaj nikogo tam nie zastaliśmy" - poinformował Dariusz Hybś.

Jak twierdzi komendant Straży Miejskiej Kalisza, bezdomna w wieku około 30 lat od dawna mieszka z konkubentem w pomieszczeniach byłego przedszkola.

"Mają tam wersalkę oraz inne meble. To jest sposób życia tych dwojga, nie chcą żadnej pomocy, wręcz są agresywni, kiedy ją proponujemy. O sprawie informujemy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu, ale tam też znają kobietę i twierdzą, że odmawia jakiejkolwiek pomocy, że żyje z żebractwa" - powiedział Hybś.

Strażnicy miejscy dotychczas skontrolowali 135 miejsc w Kaliszu, w których, ich zdaniem, mogą przebywać bezdomni. 11 osób skorzystało z pomocy i trafiło do ośrodków dla bezdomnych.