Doszło do sytuacji podczas pościgu, która zmusiła policjanta do użycia broni; na miejscu zabezpieczyliśmy duże nożyczki, które traktujemy jako niebezpieczne narzędzie - poinformował w czwartek PAP rzecznik prasowy KGP insp. Mariusz Ciarka odnosząc się do informacji, że w Koninie policjant śmiertelnie postrzelił mężczyznę. Ofiara to 21-letni mieszkaniec Konina.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Gerard /Reporter

W Koninie (Wielkopolskie) policjant śmiertelnie postrzelił młodego mężczyznę. Jak poinformował rzecznik prasowy wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak zdarzenie miało miejsce w czwartek około godziny 10.

Z informacji, które przekazał PAP rzecznik prasowy KGP insp. Mariusz Ciarka na miejscu, podczas pościgu doszło do sytuacji, "która zmusiła policjanta do użycia broni".

"Na miejscu obok ciała zabezpieczono duże nożyczki, które traktujemy jako niebezpieczne narzędzie i torebkę z białym proszkiem, prawdopodobnie narkotykami. Miejsce zabezpieczyliśmy i nie wykonujemy tam żadnych czynności, aby mógł je - włącznie z przeszukaniem ciała - wykonać prokurator" - powiedział Ciarka.

Dodał, że natychmiast po postrzeleniu mężczyzny policjanci rozpoczęli udzielanie pierwszej pomocy, niestety nie udało się uratować mężczyzny. "Jest to na pewno przykra i traumatyczna sytuacja zarówno dla policjanta jak i dla rodziny postrzelonego mężczyzny" - zaznaczył Ciarka.

Jak dowiedziała się nieoficjalnie PAP do postrzelenia mężczyzny doszło chwilę po tym, jak policjanci chcieli wylegitymować trzech młodych mężczyzn. W tym momencie jeden z nich zaczął uciekać. Wtedy policjant zaczął za nim biec, krzyczą 'stój policja'. Ze wstępnych relacji, do których dotarł PAP wynika, że w pewnym momencie ścigany mężczyzna najprawdopodobniej wyciągnął nożyczki chcąc zaatakować policjanta. Wtedy ten miał użyć broni.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Koninie prok. Aleksandra Marańda poinformowała PAP w czwartek, że sprawa została przejęta przez prokuraturę okręgową. "Na miejscu są prokuratorzy, którzy wykonują oględziny, po nich będę mogła udzielić szerszych informacji" - powiedziała PAP rzeczniczka. Zaznaczyła, że na razie nie zostało formalnie wszczęte śledztwo.