Kontrowersyjne kazanie w parafii w Kaliszu. Ludzie zaczęli wychodzić z kościoła

Niedzielne kazanie wygłoszone w Parafii Opatrzności Bożej w Kaliszu zbulwersowało miejscowych wiernych. Jak alarmują w wiadomościach do redakcji kalisz24.info, kazanie "pomyliło się księdzu z wiecem wyborczym". "Ludzie zaczęli między sobą szemrać, wychodzić z kościoła, padły słowa rodem z rynsztoka - 'pedał', 'tęczowa zaraza'" - pisze jeden z nich. Nie zabrakło również odniesień do katastrofy smoleńskiej.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Jak czytamy, ksiądz wygłosił kontrowersyjne kazanie w niedzielę w kościele Parafii Opatrzności Bożej przy ul. Polnej w Kaliszu (woj. wielkopolskie), podczas mszy o godz. 18.

"Miałem 'przyjemność' być na tej mszy, z której w połowie kazania wyszedłem zbulwersowany tekstami i sposobem przekazu przez księdza. (...) Sposób, w jaki ksiądz poprowadził swoje kazanie, przekroczył moje wszelkorozsądkowe podejście do otwartej indoktrynacji politycznej, gdzie wskazał winnych, osądził i skazał nie pasujących do wizji PiS ludzi... Słowa, których używał, nazywając kandydatów na prezydenta 'pedałem' czy 'jak oni śmiali gwizdać na naszego prezydenta', daleko wykracza poza ramy podwalin, na jakich ma funkcjonować kościół i nasza wiara" - napisał do redakcji kalisz24.info pan Piotr. Podobnych głosów jest więcej.

"Oczywiście nie zabrakło tematu Smoleńska, że Kopacz obiecała przekopać ziemię smoleńską na dwa metry w głąb i tego nie zrobiła, a Kidawa-Błońska zapomniała, jaki ma program wyborczy. Padło też stwierdzenie, że europosłowie opozycji zdradzają Polskę" - pisze z kolei pan Jan.

Jak informuje inny uczestnik mszy, pan Dariusz, ksiądz podczas kazania nie znajdował się przy ołtarzu sam. Drugi kapłan jednak nie zareagował, kiedy z jego ust padały kontrowersyjne słowa.

"Ludzie zaczęli między sobą szemrać, wychodzić z kościoła, padły słowa rodem z rynsztoka - 'pedał', 'tęczowa zaraza'" - napisał w wiadomości do redakcji. Z jego relacji wynika, że ksiądz jawnie wychwalał PiS, "a opozycję zmieszał z błotem niemalże plujac przy tym jadem i nienawiścią".

