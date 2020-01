"Dla wszystkich skąpców i kpiarzy wielkim ostrzeżeniem i zachętą do poprawy postępowania niech będą słowa Pana Boga z Ewangelii św. Łukasza, rozdział 12, wers 20 (Łk 12,20)!" - w ten sposób ks. Grzegorz Ograbisz, proboszcz parafii w Psarach (woj. wielkopolskie), wyraził swoje niezadowolenie z efektów zbiórki na wymianę drzwi na plebanii.

Proboszcz chciał zebrać na wymianę drzwi 29 650 zł. Parafianie ofiarowali jednak tylko 10 725 zł. To nie spodobało się kapłanowi, który dał wyraz niezadowoleniu w komunikacie, który wywiesił w kościelnej gablocie.



Sprawa, którą nagłośnił serwis iTurek.net, wywołała oburzenie w mediach społecznościowych.



"Wielki szacun, podziękowanie i ukłon" - zwrócił się ksiądz do mieszkańców ulic, które przyłączyły się do zbiórki. Z kolei ci, którzy nie wpłacili pieniędzy dowiedzieli się, że są "skąpcami i kpiarzami". "Wielkim ostrzeżeniem i zachętą do poprawy postępowania niech będą słowa Pana Boga z Ewangelii św. Łukasza, rozdział 12, wers 20 (Łk 12,20)!" - napisał.



Proboszcz umieścił też rozliczenie. Wskazał, z których ulic mieszkańcy wpłacili najwięcej, a gdzie najmniej.



Duchowny nie widzi nic niestosownego w swoim zachowaniu. "Zrobiłem to bo tak mi serce dyktowało. To była też potrzeba parafian. Parafia jest bogata i stać, aby dać po 50 zł na ten cel. To była ewidentnie kpina. Ja nie robię tego dla siebie, tylko dla parafii. Mogę jutro umrzeć, a drzwi pozostaną" - powiedział ks. Ograbisz w rozmowie z serwisem iTurek.net.