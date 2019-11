W poniedziałek, 18 listopada, w Poznaniu odbędzie się pogrzeb oskarżanego o molestowanie kleryków arcybiskupa Juliusza Paetza. Do metropolity poznańskiego Stanisława Gądeckiego skierowano list z apelem o to, by miejscem pochówku nie była poznańska katedra.

Zdjęcie Abp Juliusz Paetz był metropolitą poznańskim w latach 1996-2002 /Sławomir Seidler /East News

"Pogrzeb śp. abp. Juliusza Paetza odbędzie się w formie ściśle prywatnej w katedrze poznańskiej" - podawała poznańska kuria.

"Miejsce pochówku, jak również forma pogrzebu, zgodne z normami Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan. 1178, kan. 1242), zostały ustalone w wyniku konsultacji ze Stolicą Apostolską i Nuncjaturą Apostolską w Polsce oraz Rodziną Zmarłego" - poinformowano w komunikacie.

Co to oznacza? "Wiele wskazuje na to, że miejscem pochówku będzie archikatedra. I trzeba powiedzieć jasno, że jeśli tak będzie to będzie to decyzja skandaliczna i haniebna" - pisał na Twitterze katolicki publicysta Tomasz Terlikowski.



Co dokładnie mówią wskazane przepisy?

Kanon 1178 podany przez episkopat głosi, że "nabożeństwo pogrzebowe za biskupa diecezjalnego winno być odprawione w jego własnym kościele katedralnym, chyba że wybrał on inny kościół".

Z kolei według kanonu 1242 "w kościołach nie należy grzebać zmarłych, chyba że chodzi o Biskupa Rzymskiego, kardynałów lub biskupów diecezjalnych, również emerytowanych, którzy powinni być chowani we własnym kościele".

List z apelem na antenie poznańskiego radia

Na antenie Radia Poznań odczytano w niedzielę list z apelem, by arcybiskup Paetz ostatecznie nie spoczął w katedrze.



"Od ujawnienia sprawy skandali nadużyć seksualnych przez abp. Juliusza Paetza w 2002 roku, władze Kościoła nigdy oficjalnie nie poinformowały o jej rozstrzygnięciu. Dochodzącym do opinii publicznej świadectwom Kościół nigdy nie zaprzeczył, a jednocześnie czyniący ustalenia w tej sprawie nie wycofali się ze swoich oskarżeń, płacąc za to nierzadko ogromną cenę. Upubliczniona przez poprzedniego Nuncjusza Apostolskiego w Rzeczypospolitej Polskiej reprymenda dana zmarłemu, zakazująca jego udziału w wydarzeniach publicznych, była jednak sygnałem, że kary zostały nałożone przez Stolicę Apostolską. Pomimo oczekiwań wiernych i duchowieństwa sprawa pozostała ukrywana, nieustannie zatruwając nasz Kościół, odbierając mu wiarygodność oraz zaufanie, siejąc niepewność i podziały wśród wiernych i duchowieństwa" - przypominają sygnatariusze listu.



"Zwracamy się z prośbą o nieskładanie doczesnych szczątków abp. Juliusza Paetza - z uwagi na grzech publiczny i publiczne zgorszenie - w poznańskiej katedrze chrztu, obok władców oraz wybitnych i heroicznych postaci polskiego Kościoła" - czytamy.



List podpisało kilkadziesiąt osób - artystów, polityków, naukowców, duchownych, dziennikarzy i przedsiębiorców m.in. Tomasz Terlikowski, Michał Szułdrzyński, Piotr Zaremba, Anna Streżyńska, ks. Daniel Wachowiak, ks. Marcin Węcławski.