Papieski jałmużnik kard. Konrad Krajewski przewodniczy w sobotę w poznańskiej katedrze uroczystościom pogrzebowym kard. Zenona Grocholewskiego. Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski powiedział w homilii o zmarłym, że był on niezłomnym żołnierzem w służbie prawdzie.

Zdjęcie Uroczystości pogrzebowe kard. Zenona Grocholewskiego w bazylice archikatedralnej Św. Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu /Jakub Kaczmarczyk /PAP

Pochodzący z Wielkopolski kard. Zenon Grocholewski, był bliskim współpracownikiem św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i papieża Franciszka. Były prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego zmarł 17 lipca w Rzymie w wieku 80 lat.

We mszy świętej żałobnej uczestniczą przedstawiciele polskiego Episkopatu, władz państwowych i samorządowych.

Abp Jędraszewski: Był niezłomnym żołnierzem w służbie prawdzie

Abp Jędraszewski podkreślił w kazaniu, że "wszyscy, którzy mieli możność spotkać się z księdzem doktorem Zenonem Grocholewskim, później zaś profesorem, biskupem, arcybiskupem, a na koniec kardynałem, musieli być pod wrażeniem jego jednoznaczności i bezkompromisowości".

"Z całą pewnością można o nim powiedzieć: był niezłomnym żołnierzem w służbie prawdzie - i to niezależnie od areopagu, na którym przychodziło mu występować i dawać o niej świadectwo: czy były to zacisza Sygnatury Apostolskiej, gdzie rozstrzygał wiele skomplikowanych spraw sądowych, przesyłanych do tego urzędu z całego świata; czy były to aule uniwersytetów Gregoriańskiego i Laterańskiego, których był niezwykle cenionym profesorem prawa kanonicznego; czy były to biura Kongregacji Wychowania Katolickiego, której urząd prefekta pełnił przez szesnaście lat" - powiedział.

Metropolita krakowski podkreślił też, że kardynał był gorącym patriotą, w swojej prywatnej kaplicy w Rzymie wielokrotnie sprawował msze święte w intencji ojczyzny i prezydenta, w jego kardynalskim herbie umieszczony został polski orzeł.

Spocznie w krypcie biskupów poznańskich

Po mszy trumna z ciałem kard. Grocholewskiego zostanie złożona w krypcie biskupów poznańskich. W podziemiach katedry pochowani zostali m.in. kardynałowie Mieczysław Ledóchowski i Bolesław Filipiak. Obrzędom złożenia trumny przewodniczył będzie metropolita poznański, przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki.

Kardynał Zenon Grocholewski

Kard. Zenon Grocholewski urodził się 11 października 1939 roku w Bródkach w Wielkopolsce. Święcenia kapłańskie przyjął w poznańskiej katedrze w 1963 r z rąk abp. Antoniego Baraniaka. Święcenia biskupie otrzymał w 1983 r. W 1991 roku został mianowany arcybiskupem.

W 1999 r. z mianowania Jana Pawła II został prefektem Kongregacji Wychowania Katolickiego, czyli urzędu watykańskiego zajmującego się całokształtem katolickiego systemu oświaty i nauki oraz wielkim kanclerzem Uniwersytetu Gregoriańskiego. W 2015 r. został członkiem kolegium ds. odwołań od wyroków dotyczących przestępstw zastrzeżonych w Kongregacji Nauki Wiary.

Był autorem i współautorem licznych publikacji książkowych oraz artykułów w czasopismach kanonicznych i pracach zbiorowych. Uczestniczył w dwóch konklawe: w roku 2005 i 2013 r.