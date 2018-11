Policja poszukuje 62-latka. Może być niebezpieczny

Wielkopolscy policjanci poszukują Marka Ślugaja. Jest podejrzewany o zabójstwo mężczyzny, a także usiłowanie zabójstwa kobiety. Wyznaczono nagrodę za pomoc w ustaleniu miejsca, gdzie może się ukrywać poszukiwany mężczyzna.

Zdjęcie Policja szuka 62-letniego Marka Ślugaja /Policja

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji we Wrześni poszukują 62-letniego Marka Ślugaja. Mężczyzna mieszkający we Wrześni jest podejrzewany o zabójstwo mężczyzny, do którego doszło 27 listopada w Ksawerowie oraz o usiłowanie zabójstwa kobiety w dniu 26 listopada we Wrześni.

Jak informuje policja, Marek Ślugaj może poruszać się rowerem miejskim z charakterystycznym mocno wystającym "rogiem" przy kierownicy z prawej strony oraz z plastikową skrzynką na bagażniku. Gdy był ostatnio widziany, ubrany był w ciemne spodnie, czarną kurtkę i czapkę. Na dłoniach miał grube czarne rękawice.

Policjanci prowadzący śledztwo proszą o kontakt wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu mężczyzny. Funkcjonariusze czekają na każdą wiadomość pod całodobowymi numerami telefonu: 61-84-131-11, 61-437-52-00, bądź pod numerem alarmowym 112.