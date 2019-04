101-letnia Stefania Chlebowska walczy przed sądem z kamienicznikiem, który osiem lat temu kupił kamienicę, w której mieszkała. W czwartek odbyła się kolejna rozprawa. Kobieta ma problemy ze słuchem, dlatego w podczas zeznań sędzia usiadła obok niej.

Zdjęcie Stefania Chlebowska i sędzia Renata Żurowska /Twitter

Prowadząca sprawę sędzia Renata Żurowska usiadła na sali sądowej obok Stefanii Chlebowskiej. Jak zaznacza "Gazeta Wyborcza", pytania zadawała powoli i głośno, a starsza pani - mimo swojego wieku - odpowiadała bardzo konkretnie.

Stefania Chlebowska skierowała prywatny akt oskarżenia przeciwko biznesmenowi Josefowi L., który kupił kamienicę, w której mieszkała i chciał w jej miejsce postawić biurowiec. Wcześniej próbował pozbyć się lokatorów.

Kobieta otrzymała pismo z wezwaniem do wyprowadzki. Jako uzasadnienie biznesmen podał "nakaz budowlany rozbiórki budynku". Jednak nadzór budowlany nakazał jedynie naprawić budynek. Prokuratura nie dopatrzyła się w tym oszustwa.



101-letnia kobieta oskarżyła biznesmena o to, że wprowadzając ją w błąd, próbował doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci prawa najmu i do wyprowadzki.