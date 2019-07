Zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym usłyszała motornicza, która kierując tramwajem potrąciła 8-letniego chłopca na ul. Hetmańskiej w Poznaniu - poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Michał Smętkowski.

Zdjęcie Tramwaj w Poznaniu, zdj. ilustracyjne /Karol Makurat /Reporter

Do wypadku, w którym zginał 8-letni chłopiec, doszło na początku czerwca w Poznaniu. W godzinach wieczornych tramwaj linii numer 1, jadący ulicą Hetmańską w kierunku Franowa, na skrzyżowaniu z ulicą Dmowskiego potrącił ośmioletniego chłopca. Mimo ponad 40-minutowej reanimacji dziecka nie udało się uratować.

Reklama

Jak poinformował w poniedziałek rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Michał Smętkowski, motorniczej, która kierował tramwajem został już przedstawiony zarzut.

"Kierująca tramwajem usłyszała zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym. Kobieta w trakcie przesłuchania przyznała się jedynie do potrącenia tego chłopca, a co do swojej winy się nie wypowiadała. Kobieta złożyła wnioski dowodowe o przesłuchanie świadków; wnioski te zostały uwzględnione przez prokuratora. Po wykonaniu tych czynności zostanie rozważona kwestia powołania biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, aby wszechstronnie wyjaśnić całą sprawę" - powiedział Smętkowski.

Dodał, że prokuratura w stosunku do kobiety nie wnioskowała o tymczasowe aresztowanie. Jak tłumaczył Smętkowski, "nie było podstaw do stosowania takich środków; w momencie zdarzenia pani była trzeźwa, nie było obawy matactwa, ucieczki, czy ukrywania się".

Według dotychczasowych ustaleń śledczych, w momencie wypadku zarówno chłopiec, jak i tramwaj poruszali się przy zapalonym czerwonym świetle. "Ta okoliczność oczywiście nie zwalnia z odpowiedzialności, natomiast sąd może wziąć pod uwagę tę okoliczność przy wymiarze kary" - podkreślił prokurator.

Kobiecie za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.