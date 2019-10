Narkotyki warte 1,5 mln zł były przechowywane przez przestępców w wynajętym magazynie na terenie jednego z poznańskich szpitali. Jak poinformowała w niedzielę wielkopolska policja, w tej sprawie tymczasowo aresztowano dwóch mężczyzn.

Jak poinformowała podinsp. Iwona Liszczyńska z zespołu prasowego wielkopolskiej policji funkcjonariusze wkroczyli do magazynu w miniony poniedziałek. "Nikt z personelu szpitala nie miał dostępu do pomieszczeń i nie wiedział, co się w nich znajduje" - podkreśliła.

Podczas przeszukania magazynu policjanci znaleźli sporej wielkości pakunki z narkotykami. "Łącznie było to przeszło 27 kg marihuany, ponad 2 kg amfetaminy oraz 5 tys. tabletek ekstazy. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków to prawie 1,5 miliona złotych" - podała Liszczyńska.

"Pomieszczenia gospodarcze na terenie placówki służby zdrowia zostały wynajęte na podstawioną osobę tzw. słupa" - wyjaśniła Liszczyńska. Dodała, że przestępcy liczyli, iż dzięki temu policjanci nie wpadną na trop narkotykowego magazynu.

Według Liszczyńskiej sprawa miała swój początek kilka miesięcy temu, kiedy poznańscy kryminalni zaczęli obserwować dwóch mężczyzn w przeszłości karanych za przestępstwa narkotykowe. Policjanci dostali informację, że obaj "nie zaprzestali swojej nielegalnej działalności".

W poniedziałek, w pomieszczeniach gospodarczych szpitala, w których przechowywano narkotyki zatrzymano 26-letniego mężczyznę. Drugi z podejrzanych w tej sprawie został zatrzymany tego samego dnia na terenie Poznania. "27-letni mężczyzna posiadał przy sobie broń palną i amunicję" - dodała Liszczyńska.

Zatrzymani to mieszkańcy Poznania. Usłyszeli zarzuty posiadania znacznych ilości narkotyków oraz posiadania broni palnej bez zezwolenia. "Za popełnione przestępstwa grozi im odpowiednio 10 i 8 lat pozbawienia wolności" - poinformowała policjantka. Podejrzani decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące.