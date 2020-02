Poznań: Kilkudziesięciu pacjentów szpitala z zatruciem pokarmowym

Około 80 pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu cierpi na zatrucie pokarmowe. "Badanie próbek żywnościowych potwierdza zanieczyszczenie bakteryjne" - poinformował sanepid.

Anna Pawłowska, kierownik badającego sprawę Oddziału Epidemiologii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu, przekazała w piątek, że najprawdopodobniej, któryś z pracowników szpitalnej kuchni nie dochował odpowiedniej staranności higienicznej. "Badanie próbek żywnościowych potwierdza zanieczyszczenie bakteryjne. Wydamy odpowiednie zalecenie sanitarne dla kuchni" - powiedziała.

Dodała, że do zanieczyszczenia posiłków mogło dojść także w trakcie przewożenia żywności do pacjentów. W poniedziałek i wtorek objawy chorobowe, jak biegunka i sporadycznie wymioty wystąpiły u ok. 80 pacjentów różnych oddziałów rozmieszczonych w kilku budynkach szpitala.

"Podejrzewamy, że do zatrucia doszło po spożyciu potraw podawanych z niedzieli na poniedziałek" - wskazała.

Dyrekcja szpitala poinformowała sanepid o zatruciu w środę. "Ponieważ zachorowania wystąpiły w jednym czasie, w kilku oddziałach, podejrzewaliśmy, że mogą być związane ze szpitalną kuchnią i przygotowywanymi tam posiłkami" - powiedziała Pawłowska, dodając, że inspektorzy brali też pod uwagę zatrucie wirusowe lub wystąpienie bakterii salmonelli.

Pawłowska wyjaśniła, że inspektorzy sanitarni nie wydali decyzji o zamknięciu kuchni, ponieważ na wstępnym etapie kontroli nie było ku temu dostatecznych podstaw. "Na szczęście przebieg zachorowań był dość łagodny, a objawy u pacjentów szybko ustąpiły" - zaznaczyła.