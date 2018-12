Nadal trwają poszukiwania Marka Ślugaja, który podejrzewany jest o zabójstwo mężczyzny i usiłowanie zabójstwa kobiety. Za pomoc w zatrzymaniu mężczyzny wyznaczona jest nagroda.

Zdjęcie Poszukiwany 62-latek /Policja

62-letni Marek Ślugaj mieszkający we Wrześni jest podejrzewany o zabójstwo mężczyzny, do którego doszło 27 listopada w Ksawerowie, oraz o usiłowanie zabójstwa kobiety dzień wcześniej we Wrześni.

Policja wskazuje, że mężczyzna może poruszać się rowerem miejskim z charakterystycznym mocno wystającym 'rogiem' przy kierownicy z prawej strony oraz z metalowym koszykiem na bagażniku. Gdy był ostatnio widziany, ubrany był w ciemne spodnie i czapkę, czarną kurtkę oraz grube, czarne rękawice na dłoniach.

Policja opublikowała wizerunek poszukiwanego 62-letniego mężczyzny, a policjanci prowadzący śledztwo proszą o kontakt wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu mężczyzny. Funkcjonariusze czekają na każdą wiadomość pod całodobowymi numerami telefonu: 61-84-131-11, 61-437-52-00, bądź pod numerem alarmowym 112.

Za wszelkie informacje, które mogą pomóc w ujęciu mężczyzny, komendant wojewódzki policji w Poznaniu wyznaczył nagrodę.

Jak powiedział PAP w sobotę mł. insp. Andrzej Borowiak, poszukiwania mężczyzny nadal trwają.

Borowiak w rozmowie z PAP odniósł się także do nagrania, jakie w piątek zostało opublikowane na stronie internetowej Radia Września. Film przedstawiał moment, na którym 62-latek przy użyciu młotka atakuje na ulicy swoją siostrę.

"Kiedy to nagranie ukazało się na stronie internetowej radia, nasz rzecznik prasowy we Wrześni interweniował, rozmawiał osobiście z właścicielem rozgłośni. Nie bez przeszkód, ale finalnie po tych rozmowach, nakłoniliśmy redakcję do usunięcia tego nagrania" - mówił.

"Niezależnie od usunięcia tego filmu, uważamy że decyzję odnośnie kwestii odpowiedzialności radia za upowszechnianie tego nagrania, które jest materiałem dowodowym, w tym zakresie powinien podjąć prokurator. Natomiast my będziemy ustalać, w jaki sposób to nagranie zostało przekazane do tej redakcji, bo z całą pewnością nie powinno ono zostać w ogóle opublikowane" - dodał.