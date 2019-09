Poznań: Rozrabiali mleko z wodą. Wielomilionowe straty

Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zatrzymali 11 osób podejrzanych o dopuszczenie się oszustw na szkodę jednej z wielkopolskich spółdzielni mleczarskich. Zatrzymani są oskarżeni o narażenie zakładu na wielomilionowe straty związane z rozrabianiem mleka z wodą.

Zdjęcie Policja; Zdj. ilustracyjne /Fot Tomasz Jastrzebowski /Reporter

Do zatrzymania 11 osób w Poznaniu doszło we wtorek. Podejrzani o oszustwa to m. in. kierowcy cystern do przewożenia mleka, pracownicy spółdzielni mleczarskiej i rolnicy dostarczający mleko.



Straty powstałe w wyniku przestępczego procederu rozwadniania mleka ocenia się jako wielomilionowe.

Policjanci zabezpieczyli dokumentację rachunkowo - księgową, laboratoryjną oraz przewozową, przeszukali także szafki pracownicze, w których zabezpieczono dowody przestępstwa. Wykonano także oględziny cystern do przewożenia mleka.

Na poczet przyszłych kar zabezpieczono tymczasowo mienie podejrzanych.



Zatrzymani przyznali się do winy. Grozi im kara do dziesięciu lat pozbawienia wolności.