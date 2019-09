Poznań: Skradziono rower minister Jadwigi Emilewicz

W niedzielę przed południem nieznany sprawca ukradł rower należący do minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz. Do kradzieży doszło na Wzgórzu Św. Wojciecha w Poznaniu, kiedy minister uczestniczyła we mszy św.

O kradzieży roweru minister Emilewicz poinformowała w niedzielę w mediach społecznościowych. "Dzisiaj w trakcie mszy o 11.00 na Wzgórzu Św. Wojciecha ukradziono mi rower. Będę wdzięczna za wszelkie informacje. Proszę o udostępnienie, może ktoś widział sprawcę" - napisała minister.

Zwróciła się także z prośbą o pomoc w odnalezieniu roweru. "To czarna kolarzówka Cannondale" - podkreśliła minister.

Paweł Pomin ze sztabu minister Emilewicz poinformował, że sprawa została zgłoszona policji. Do czasu opublikowania depeszy PAP, biuro prasowe wielkopolskiej policji nie posiadało jeszcze informacji o zdarzeniu.

Minister Jadwiga Emilewicz jest liderką poznańskiej listy PiS w nadchodzących wyborach parlamentarnych.