Tomasz J. miał zabić żonę, znieważyć jej zwłoki i doprowadzić do katastrofy kamienicy na poznańskim Dębcu, żeby zatrzeć ślady przestępstwa. W piątek w Sądzie Okręgowym w Poznaniu Tomasz J. nie przyznał się do żadnego z zarzucanych mu czynów.

Zdjęcie Oskarżony Tomasz J. na sali Sądu Okręgowego w Poznaniu /Jakub Kaczmarczyk /PAP

4 marca ubiegłego roku wskutek wybuchu gazu zawaliła się część kamienicy na poznańskim Dębcu. Prowadząca sprawę poznańska prokuratura ustaliła, że bezpośrednią przyczyną eksplozji w budynku było celowe odkręcenie przez Tomasza J. rury doprowadzającej gaz do kuchenki znajdującej się w mieszkaniu.

Spowodowało to uwolnienie się znacznej ilości gazu i w efekcie doprowadziło do jego wybuchu. W ruinach budynku znaleziono ciała pięciu osób; rannych zostało łącznie ponad 20 mieszkańców kamienicy. Motywem działania sprawcy - jak podkreślili śledczy - miało być zatarcie śladów przestępstwa.

Liczne oskarżenia

Prokuratura oskarżyła Tomasza J. o zabójstwo żony Beaty J., znieważenie jej zwłok, a także zabójstwo czterech osób i usiłowanie zabójstwa kolejnych 34 osób poprzez spowodowanie wybuchu gazu. Tomasz J. został także oskarżony o spowodowanie wypadku drogowego, w wyniku którego ciężkich obrażeń ciała doznał jego syn Kacper.

W toku śledztwa Tomasz J. został poddany obserwacji sądowo-psychiatrycznej. Po jej przeprowadzeniu biegli orzekli, że w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów był całkowicie poczytalny. Mężczyźnie za zarzucane mu czyny grozi dożywocie.

Proces Tomasza J.

W piątek przed Sądem Okręgowym w Poznaniu, przy zachowaniu szczególnych środków bezpieczeństwa, rozpoczął się proces Tomasza J. Mężczyzna na salę rozpraw został doprowadzony z aresztu, w którym przebywa od końca marca ub. roku.

Tomasz J. nie przyznał się w sądzie do żadnego z zarzucanych mu czynów; odmówił także złożenia wyjaśnień. Za pośrednictwem swojego adwokata złożył oświadczenie, że nie chce uczestniczyć w piątkowej rozprawie, ani nie chce być doprowadzany na kolejne. Po złożeniu oświadczenia Tomasz J. został wyprowadzony z sali rozpraw.

"Wielokrotnie groził żonie"

Pierwszym świadkiem zeznającym w procesie była siostra Beaty J., Iwona Ch.-O. Powiedziała, że Tomasz J. wielokrotnie groził swojej żonie. "Groził jej, że zabije siebie, zabije ją, lub zabierze jej to, co najbardziej kocha. Nie powiedział słów, że Kacprowi coś zrobi, tylko właśnie odgrażał się w taki sposób" - zeznała.

Według Iwony Ch.-O. małżeństwo cierpiało ze względu na impulsywność Tomasza J. potęgowaną przez nadużywanie alkoholu. Dodała, że ofiara nie traktowała gróźb męża poważnie do czasu wypadku, jaki miał spowodować Tomasz J. 1 stycznia 2018 roku. W wyniku zdarzenia syn Beaty J. Kacper trafił do szpitala, Tomaszowi J. nie stało się nic poważnego.

"Moja siostra po wypadku była przekonana w stu procentach, że to było spowodowane z premedytacją. Natomiast wcześniej nie brała poważnie gróźb Tomasza" - zeznała. Dodała, że Beata J. próbowała zgłosić tę sprawę policji. "Jeden dzień jeździła po komisariatach policji chcąc zgłosić swoje podejrzenie" -zeznała Iwona Ch.-O.

"Bała się go, zabił jej psa"

Dodała, że po wypadku samochodowym Beata J. zaczęła inaczej traktować dotychczasowe zachowanie męża. "Wyznała mi, że bała się Tomka (...) powiedziała mi, że zabił jej psa pod jej nieobecność" - powiedziała Iwona Ch.-O.

"Za każdym razem, gdy wracała do domu, prosiła, żeby ktoś jej towarzyszył, dopóki wiedziała, że Tomasz nie wyjechał do Anglii" - zeznała siostra ofiary. Dodała, że po wypadku samochodowym, pod nieobecność żony, Tomasz J. zabrał z jej mieszkania pieniądze. "Powiedziała, że się go boi, dlatego wymieniłyśmy zamek w drzwiach" - zeznała świadek.