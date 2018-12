Poznań: Uruchomiono system elektrycznych hulajnóg na minuty

Po rowerach, samochodach i skuterach mieszkańcy Poznania mogą od wtorku korzystać także z elektrycznych hulajnóg, które można wypożyczyć w mieście na minuty. Elektryczne hulajnogi dostępne będą przez cały rok.

Zdjęcie Uruchomienie systemu elektrycznych hulajnóg w Poznaniu /Adam Jastrzębowski /Reporter

"Kolejna firma wprowadza do Poznania nowoczesne rozwiązania świetnie funkcjonujące w innych miastach europejskich. Jesteśmy jednym z pierwszych miast w Polsce, które będą miały takie hulajnogi i to od razu ich konkretną liczbę - 200 sztuk" - podkreślił we wtorek prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

"W ramach łączenia różnych form transportu, przy krótkich dystansach do kilku kilometrów, jest to z pewnością ekologiczna alternatywa dla samochodu, zajmująca przede wszystkim niewiele miejsca. Korzyścią jest z pewnością to, że nie trzeba ich oddawać na stacjach. Jestem przekonany też, że firmy się w to włączą. Łatwiej jest wydzielić miejsce na parkingu firmowym na dziesięć hulajnóg, niż tyle samo dla samochodów" - podkreślił.

Prezydent wskazał również, że obecnie polskie prawo zakazuje poruszać się hulajnogami po drogach rowerowych.

"Jest to problem rozwiązań formalno-prawnych, bo najlepszym rozwiązaniem dla tego typu pojazdów byłoby poruszanie się nimi po ścieżkach rowerowych. Prezydent Wrocławia wysłał interpelację do rządu, żeby tę sprawę uregulować od strony formalno-prawnej. Również będę zabiegał o to, żeby z poziomu Związku Miast Polskich, ale także z Unii Metropolii, taki sygnał wyszedł. Na ile PiS potrafi sobie z tego typu sprawami poradzić, będzie testem sprawności zarządczej" - zaznaczył Jaśkowiak.

Na ulice Poznania trafi początkowo 200 sztuk hulajnóg, ale liczba pojazdów ma się stopniowo zwiększać.

Aby skorzystać z hulajnogi, należy zainstalować bezpłatną aplikację Lime. Dzięki niej można m.in. zlokalizować hulajnogę, sprawdzić poziom jej naładowania i prognozowany zasięg.

"Żeby wypożyczyć hulajnogę trzeba ją zlokalizować na mapie w aplikacji, a następnie w przestrzeni miejskiej. Należy kliknąć na przycisk skanowania w dolnej części aplikacji i poszukać kodu QR umieszczonego na kierownicy. Jeśli nie da się go zeskanować, można wpisać go ręcznie. Jeśli jest zbyt ciemno, skorzystać z latarki. Wypożyczenie kosztuje 2 złote za rozpoczęcie jazdy i 50 groszy za każdą jej minutę" - podkreślił poznański magistrat.

Przejazdy można opłacać na dwa sposoby - albo podpiąć pod usługę kartę płatniczą/ kredytową, z której pobierane będą pieniądze po zakończeniu jazdy, albo doładować konto Lime z góry. Przy doładowaniu za 100 zł dostajemy gratis 5 zł, przy 250 zł - 15 zł. Aktywowana hulajnoga sygnalizuje swoją gotowość zaświeceniem się czerwonych światełek z tyłu, a także uruchomieniem prędkościomierza, który pokazuje również stan naładowania akumulatora. Po skończonej jeździe wystarczy wybrać opcję blokady w aplikacji.

Hulajnogi osiągają maksymalną prędkość 25 kilometrów na godzinę, mają zasięg maksymalnie 35 kilometrów i silnik o mocy 250 watów.