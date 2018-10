Poznań: Uszkodzenie rury z gazem. Ewakuowano mieszkańców

Z powodu uszkodzenia rury z gazem podczas prac remontowych przy ul. Półwiejskiej w Poznaniu trwa ewakuacja mieszkańców – poinformowało w sobotę poznańskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Na miejscu działania prowadzą służby ratunkowe. Część ulicy Półwiejskiej jest obecnie wyłączona z użytkowania.



Oficer prasowy PSP w Poznaniu kpt. Michał Kucierski przekazał PAP, że do zdarzenia doszło w remontowanej kamienicy. "Podczas prac remontowych doszło do uszkodzenia rury z gazem, przyłącza znajdującego się wewnątrz budynku. Na skutek tego doszło do rozszczelnienia i uwolnienia się gazu" - powiedział. J

k dodał, strażacy ewakuowali około 50 osób, mieszkańców pobliskich kamienic, położonych najbliżej miejsca zdarzenia. Na szczęście nikomu nic się nie stało.



"Służby nadal są na miejscu, zabezpieczają, pogotowie gazowe jest również na miejscu. Z tego, co wiem, udało się zakręcić główny zawór doprowadzający gaz do budynku" - podkreślił Kucierski.