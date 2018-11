Poznań: Wybuch gazu w kamienicy

jedna osoba została ranna w wyniku wybuchu gazu w jednej z poznańskich kamienic przy ul. Wawrzyniaka. 15 osób ewakuowało się z budynku jeszcze przed przybyciem służb. Sytuacja jest już opanowana.

Do zdarzenia doszło w Poznaniu w niedzielę po południu. Jak tłumaczył PAP oficer prasowy PSP w Poznaniu kpt. Michał Kucierski, "doszło do wybuchu gazu w budynku wielorodzinnym; jest to kamienica przy ul. Wawrzyniaka".

"W wyniku zdarzenia jedna osoba, mężczyzna, został poparzony, odmówił jednak przewiezienia do szpitala. Pozostałe 15 osób ewakuowało się jeszcze przed przybyciem straży pożarnej" - podkreślił Kucierski.

Jak dodał, w budynku doszło m.in. do uszkodzenia okien. "W tej chwili czekamy na inspektora nadzoru budowlanego, który będzie oceniał przydatność tego budynku do dalszego użytkowania" - powiedział.

Straż pożarna zabezpiecza obecnie miejsce zdarzenia. "Nie ma już żadnego zagrożenia, jeśli chodzi o gaz. Prowadzone będą oczywiście dalsze czynności wyjaśniające zdarzenie. Dopóki specjaliści nie wejdą do budynku i nie przeprowadzą swoich czynności trudno mówić o jakichkolwiek przyczynach tego zdarzenia" - powiedział Kucierski.