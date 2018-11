Poznań: Zmarł 58-letni uczestnik Biegu Niepodległości

Podczas Biegu Niepodległości w Poznaniu zmarł jeden z uczestników - informuje "Głos Wielkopolski". Mimo reanimacji 58-letniego mężczyzny nie udało się uratować.

Zdjęcie Bieg Niepodległości w Poznaniu /Jakub Kaczmarczyk /PAP

Impreza w Poznaniu była rekordowa pod względem liczby uczestników. Krótko przed godziną 11.00 ulica Solna wypełniła się 22,5 tys. biegaczami z 18 krajów, ubranymi w białe bądź czerwone koszulki. Biegacze mieli do pokonania dystans 10 km.



Niestety, w trakcie biegu doszło do tragedii.



Jak podaje "Głos Wielkopolski", po godz. 14.00 policjanci zabezpieczający trasę dostali informację o uczestniku, który zasłabł w trakcie biegu.



"Pomimo prób udzielenia mu pomocy, nie udało się go uratować" - powiedział "Głosowi Wielkopolskiemu" Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy wielkopolskiej policji.



Sprawę śmierci mężczyzny wyjaśnia policja.