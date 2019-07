- Podważanie sensu reformy szkół ponadpodstawowych z powodu trwającej rekrutacji jest mało profesjonalne - powiedziała we wtorek wielkopolski kurator oświaty Elżbieta Leszczyńska. Kurator nawiązała do wypowiedzi przedstawicieli władz Poznania.

Prezydent Poznania po ogłoszeniu we wtorek wyników rekrutacji do szkół średnich stwierdził, że deforma edukacji to "porażka rządu PiS", a rekrutacja podwójnego rocznika "jest tego najjaskrawszym dowodem".

W stolicy Wielkopolski udział w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych wzięło udział ponad 17,8 tys. uczniów, w tym prawie 8,2 tys. absolwentów z Poznania. Miasto przygotowało w szkołach 16 105 miejsc. Do poznańskich szkół wpłynęły zgłoszenia od młodzieży z niemal wszystkich regionów Wielkopolski, a nawet pojedyncze ze Szczecina, Warszawy, Świnoujścia, Koszalina, Lublina czy Częstochowy. Zakwalifikowanych zostało blisko 14,4 tys. uczniów, niezakwalifikowanych jest 3,4 tys. osób.

Jaśkowiak: Deforma edukacji to porażka PiS

Prezydent Jacek Jaśkowiak napisał we wtorek w jednym z mediów społecznościowych, że "deforma edukacji to porażka rządu PiS", a rekrutacja podwójnego rocznika "jest tego najjaskrawszym dowodem".

"Pomimo braku wsparcia finansowego i organizacyjnego rządu zrobiliśmy co w naszej mocy, by zapewnić uczniom wystarczającą liczbę miejsc w szkołach średnich. Wielu uczniów, pomimo ciężkiej pracy i dobrych wyników, nie dostanie się jednak do wybranej szkoły. To dramat tych młodych ludzi, za co winę ponosi wyłącznie Prawo i Sprawiedliwość. Ta reforma - co potwierdził także raport NIK - była nieprzemyślana i źle przygotowana. Spowodowała chaos i pogorszenie jakości edukacji. To porażka i przykład skrajnej nieodpowiedzialności tego rządu" - powiedział we wtorek Jaśkowiak.

Komentarz kurator

Wielkopolski kurator oświaty Elżbieta Leszczyńska skrytykowała we wtorek wypowiedzi władz Poznania, przedstawiające, w jej opinii, liczbę osób niezakwalifikowanych, jak gdyby były to osoby, które nie dostały się do szkół. Podkreśliła, że rekrutacja cały czas trwa.

"Ton tych wypowiedzi jest bardzo niepokojący młodzież i dramatyzujący sytuację. To jest dopiero pierwszy etap rekrutacji, na razie nie można mówić o osobach przyjętych i nieprzyjętych do szkół, a tylko o zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych" - powiedziała.

"Oczywiście na pewno jest to przykre, gdy ktoś nie dostaje się do szkoły pierwszego wyboru, ale czasami także to miejsce drugiego wyboru też jest bardzo dobrą ofertą" - dodała kurator.

"To mało profesjonalne"

Elżbieta Leszczyńska podkreśliła też, że w jej opinii "podważanie sensu reformy szkół ponadpodstawowych z powodu trwającej rekrutacji jest mało profesjonalne".

"Większość społeczeństwa cieszy się z wydłużenia cyklu kształcenia, ze zmiany programowej, z unowocześnienia metod nauczania i z oferty pracy dla nauczycieli. Spiętrzenia, trudności w rekrutacji podwójnego rocznika nie są skorelowane z jakością tej reformy. Jest to problem organizacyjny, ale nie jest to problem nie do pokonania" - powiedziała.

Jak dodała, takie stawianie sprawy "upolitycznia proces rekrutacji; jest to niedobre i niepokojące uczniów i rodziców".

Zapewnienia władz

Miasto zapewniło we wtorek, że każda osoba chcąca kontynuować naukę w poznańskiej szkole - znajdzie dla siebie miejsce. Jak wyjaśnił dyrektor wydziału oświaty poznańskiego magistratu Przemysław Foligowski, jeżeli po rekrutacji uzupełniającej pozostaną absolwenci, którzy nie dostali się do żadnej szkoły, "razem z dyrektorami placówek oświatowych podejmiemy wysiłki, aby utworzyć dodatkowe miejsca, być może dodatkowe oddziały - tak, aby każdy uczeń chętny do przyjęcia do poznańskiej szkoły miał taką szansę".

W tym roku w regionie dla 70 760 absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów przygotowano 74 233 miejsca w szkołach.

Komisje rekrutacyjne ogłoszą wyniki postępowania rekrutacyjnego 25 lipca, tego samego dnia dyrektorzy szkół przekażą do kuratorium liczbę wolnych miejsc w ich placówkach. Od 26 do 30 lipca potrwa postępowanie uzupełniające na wolne miejsca. Ostateczne wyniki rekrutacji znane będą 30 sierpnia.