Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało radnego z Obornik (woj. wielkopolskie) na gorącym uczynku - gdy przyjmował łapówkę - informuje Polska Agencja Prasowa. Miała być to kolejna transza korzyści majątkowej za uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zdjęcie Funkcjonariusz CBA /Stanisław Kowalczuk /East News

Drugą zatrzymaną przez CBA osobą był pośrednik.



Naczelnik wydziału komunikacji społecznej Biura Temistokles Brodowski potwierdził, że funkcjonariusze z poznańskiej delegatury CBA zatrzymali dwie osoby.

"Do akcji agentów z poznańskiej delegatury Biura doszło we wtorek" - powiedział Brodowski.

20 tys. zł łapówki

Zaznaczył, że radny miejski z Obornik miał przyjąć 20 tys. zł łapówki. "Miała być to kolejna transza przyjętych wcześniej 10 tys. zł. Docelowo chciał uzyskać 110 tys. zł" - wyjaśnił.

W zamian za tę kwotę radny miał doprowadzić do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w taki sposób, by umożliwić przeprowadzenie inwestycji jednej z firm z woj. wielkopolskiego.

Agenci CBA przeszukali mieszkania obu zatrzymanych - radnego i pośrednika, byli też w urzędzie miasta w Obornikach, by zabezpieczyć dokumentację - poinformował naczelnik.

Brodowski zaznaczył, że śledztwo CBA nadzorowane jest przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu, gdzie trafili zatrzymani.

Śledczy apelują do przedstawicieli innych firm i osób, które weszły w korupcyjny układ, by poinformowali o tym CBA lub prokuraturę i uniknęli kary za przestępstwo. Brodowski przypomniał, że jest to możliwe tylko w sytuacji, gdy śledczy nie dowiedzą się wcześniej o takich łapówkach.