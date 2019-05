Nieodpłatne, gruntowne mycie okien mogą zamawiać seniorzy w Poznaniu. Usługa jest elementem pakietu udogodnień dla najstarszych mieszkańców miasta pn. Poznań Viva Senior.

Jak poinformował poznański magistrat, nowa usługa skierowana jest przede wszystkim do osób samotnych, niepełnosprawnych, długotrwale i przewlekle chorujących, które ukończyły 80 lat i mieszkają w Poznaniu. Z bezpłatnego czyszczenia okien - wraz z ramami i parapetami - poznańscy seniorzy mogą skorzystać raz w roku.

Po zgłoszeniu zapotrzebowania na mycie okien, do seniora przyjedzie profesjonalna i odpowiednio wyposażona - także w środki czystości - firma sprzątająca.

"To kolejna usługa, o którą prosili sami seniorzy. Jest realizowana wyłącznie po zgłoszeniu, ze względu na bezpieczeństwo starszych osób. Przedstawiciele firmy sprzątającej przyjadą dopiero wtedy, gdy senior o to poprosi. Przed wejściem do domu zawsze przedstawią identyfikator i podadzą numer zlecenia" - powiedział wiceprezydent miasta Jędrzej Solarski.

Poznańska Złota Karta

Podobnie jak w przypadku innych świadczonych seniorom usług, zapotrzebowanie na umycie okien można zgłosić telefonicznie poprzez Biuro Poznań Kontakt - tel. 61 646 33 44. Urząd miasta przypomina, że zgłaszający musi m.in. podać liczbę okien, które mają zostać umyte.

Usługa mycia okien to kolejny element wdrażanego w stolicy Wielkopolski pakietu usług i ułatwień dla starszych osób Poznań Viva Senior. W jego skład wchodzą m.in.: bezpłatna pomoc przy drobnych, domowych usterkach, bezpłatne usługi transportowe dla osób mających trudności w samodzielnym poruszaniu się komunikacją publiczną, bezpłatne dostarczanie książek, audiobooków i filmów z zasobów Biblioteki Raczyńskich, bezpłatna pielęgnacja paznokci u stóp seniorów czy miejska wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.

Seniorzy w stolicy Wielkopolski mogą też korzystać z Poznańskiej Złotej Karty, która upoważnia ich do korzystania z szerokiej oferty ulg i rabatów. Prawie 26 tys. osób w mieście korzysta też z Biletu Seniora - atrakcyjnego cenowo biletu okresowego na komunikację miejską.