Na środę zaplanowano sekcję zwłok 9-letniego chłopca, który według nieoficjalnych informacji miał zostać zabity przez swojego starszego brata. Do tragedii doszło we wtorek ok. godz. 13 w Turku (woj. wielkopolskie), gdy rodzeństwo pokłóciło się o grę komputerową.

Zdjęcie Policja; Zdj. ilustracyjne /Damian Klamka /East News

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Koninie prok. Aleksandra Marańda poinformowała, że na obecnym etapie postępowania może jedynie potwierdzić śmierć 9-latka w mieszkaniu przy ul. Osiedle Wyzwolenia w Turku. "Na jutro jest zaplanowana sekcja zwłok dziecka. Dzięki niej poznamy przyczynę zgonu. Sekcja zostanie przeprowadzona około południa" - powiedziała prokurator.



Według nieoficjalnych informacji, na miejscu tragedii zatrzymano domniemanego sprawcę zabójstwa 9-latka. To 19-letni brat ofiary. Rodzeństwo miało pokłócić się o grę komputerową. W trakcie sprzeczki 19-latek miał zadać młodszemu bratu kilka ciosów nożem, który został zabezpieczony przez śledczych. W chwili tragedii w mieszkaniu, w którym doszło do zabójstwa miały przebywać matka i babcia rodzeństwa.

Według źródeł PAP nastolatek został przewieziony do policyjnej izby zatrzymań. Na miejscu tragedii ciągle pracują policjanci, którzy pod nadzorem prokuratora zabezpieczają dowody i ustalają szczegółowe okoliczności zdarzenia.