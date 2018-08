Śrem: Napad na bank. Policja szuka sprawcy

Funkcjonariusze KPP w Śremie (Wielkopolskie) poszukują sprawcy napadu na placówkę bankową. Do zdarzenia doszło we wtorek ok. godz. 15. Napastnik groził kasjerce przedmiotem przypominającym broń i zabrał pieniądze.

Zdjęcie Napad na bank w Śremie. Policja poszukuje sprawcy /123RF/PICSEL

Jak tłumaczyła we wtorek oficer prasowa KPP w Śremie nadkom. Ewa Kasińska, przed godz. 15. dyżurny śremskiej Policji został powiadomiony, że w Śremie przy ul. Moniuszki doszło do napadu na placówkę bankową.

"Z ustaleń policjantów wynika, że napastnik wszedł do placówki, zagroził kasjerce przedmiotem przypominającym broń palną i zażądał wydania pieniędzy. Kobieta przekazała gotówkę, a sprawca schował ją do reklamówki i oddalił się w stronę ul. Kilińskiego" - podała Kasińska.

Policja opublikowała rysopis napastnika. Sprawcą był mężczyzna w wieku około 30 lat, średniej budowy ciała. Ubrany był w białą koszulkę z krótkim rękawem i spodnie jeansowe do kolan. Miał też na sobie białe sportowe buty, ciemne okulary. Z lewej strony głowy włosy miał krótko podgolone, a na środku ścięte "na jeżyka", na lewej ręce widoczny był tatuaż w kształcie korony.

Kasińska zaapelowała, by wszyscy, którzy widzieli coś niepokojącego lub posiadają jakiekolwiek inne informacje dotyczące tego zdarzenia, skontaktowały się ze śremskimi policjantami.

Informacje można przekazywać - także anonimowo - telefonicznie pod nr tel. 61 28 - 15 - 211 bądź 997 - lub za pośrednictwem internetu: dyzurny.srem@po.policja.gov.pl.