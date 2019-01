Wielkopolska policja dotarła do nagrań z monitoringu miejskiego, które mają pomóc ustalić jej położenie zaginionego studenta, Michała Rosiaka. Według materiałów wideo, mężczyzna podczas powrotu do domu nie był przez nikogo niepokojony.

- Mamy bardzo dużo nagrań z kamer monitoringu, z których nie wynika, żeby ktokolwiek go zaczepiał, ktokolwiek z nim rozmawiał, ktokolwiek go śledził - powiedział mł. insp. Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. - Ostatnie kamery zarejestrowały go dosłownie sto metrów od przystanku autobusowego, gdzie w piątek nad ranem został znaleziony jego telefon komórkowy - dodał inspektor.

19-letni student Politechniki Poznańskiej w nocy z czwartku na piątek bawił się z kolegami na poznańskim Starym Mieście. Ostatni raz widziany był przy dworcu kolejowym Poznań Garbary, gdzie znaleziono jego telefon komórkowy.

Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu Michała Rosiaka i o informacje wszystkie osoby, które moją posiadać jakiekolwiek informacje o jego miejscu przebywania.



Z funkcjonariuszami z wielkopolskiej policji można skontaktować się telefonicznie pod numerami 61 841 23 11 lub 112.