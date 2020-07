Siedmioletni chłopiec wypadł we wtorek wieczorem z balkonu mieszkania na pierwszym piętrze jednego z bloków w Chodowie (pow. kolski, woj. wielkopolskie). Do wypadku doszło, gdy dzieckiem opiekowała się babcia. Siedmiolatek został przewieziony do szpitala w Koninie.

Oficer prasowy kolskiej policji sierż. szt. Weronika Czyżewska poinformowała, że do wypadku doszło ok. godz. 18.30.

"Dziecko wypadło z balkonu, kiedy opiekująca się chłopcem babcia była w innym pomieszczeniu. Dziecko zostało przewiezione do szpitala w Koninie. Było przytomne, w stanie określonym przez medyków jako 'po upadku'" - powiedziała.

Dodała, że policja wyjaśnia sprawę wypadku pod kątem nieumyślnego narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. "Babcia była trzeźwa" - podkreśliła policjantka.