Cztery osoby, w tym dziecko, zostały poszkodowane w wyniku wybuchu butli z gazem w miejscowości Zagórów w pow. słupeckim w Wielkopolsce. Na miejscu nadal trwa akcja służb.

Jak tłumaczył st. sekc. Marcin Nachowiak z Komendy Powiatowej PSP w Słupcy, do zdarzenia doszło w czwartek pod wieczór.

"Ok. godz. 18.47 otrzymaliśmy zgłoszenie o wybuchu butli z gazem w budynku wielorodzinnym. Zawaleniu uległa jedna ściana wewnętrzna, prawdopodobnie to ściana działowa. Cztery osoby zostały poszkodowane. Są to trzy osoby dorosłe i jedno dziecko" - powiedział Nachowiak.

"Z informacji, jakie uzyskaliśmy, dziecko jest w najprawdopodobniej najmniejszym stopniu poszkodowane, najbardziej ucierpiały osoby dorosłe" - dodał.

"Butla wybuchła w budynku zamieszkanym najprawdopodobniej przez cztery rodziny. Dowódca akcji na miejscu zdarzenia wraz z grupą poszukiwawczo-ratowniczą wykluczyli, że mogą się tam znajdować jeszcze jakieś poszkodowane osoby w budynku" - podkreślił Nachowiak.

Dodał, że na miejscu zdarzenia nadal prowadzone są działania służb. W akcji bierze udział 16 zastępów PSP.