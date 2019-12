23-letni mieszkaniec Gowarzewa (woj. wielkopolskie) został zatrzymany w piątek w związku z zabójstwem 32-letniego sąsiada.

Jak poinformował rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak, do zdarzenia doszło w piątek przed południem. Obaj mężczyźni mieszkali po sąsiedzku w Gowarzewie w gminie Kleszczewo w powiecie poznańskim.

Z ustaleń policji wynika, że 23-latek zaatakował 32-letniego sąsiada siekierą.

"Do ataku doszło na posesji 32-latka. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala, ale nie udało się go uratować, zmarł" - podkreślił Borowiak.

Jak dodał, 23-latek został zatrzymany.

Na miejscu zdarzenia nadal trwają policyjne czynności.