Wielkopolskie: Areszt dla trzech osób z grupy przestępczej handlującej narkotykami

Trzy osoby trafiły do aresztu w związku ze sprawą zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się handlem narkotykami, alkoholem, papierosami i tytoniem. Grupa działała w woj. lubuskim. Zarzuty w tej sprawie usłyszało dotąd 13 osób.

Członkowie grupy są podejrzani o przestępstwa narkotykowe i akcyzowe. Grozi im nawet 15 lat więzienia. Według śledczych rozbita tzw. grupa "Ziela" naraziła Skarb Państwa na stratę około 42 mln zł.

Postępowanie w tej sprawie prowadzą prokuratorzy Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji.

Dział Prasowy Prokuratury Krajowej poinformował w poniedziałek, że dotąd zatrzymano 13 osób. W wyniku przeszukania zabezpieczono m.in. 60 kg tytoniu, 300 paczek papierosów różnych marek bez znaków akcyzy, opakowania i surowce do produkcji papierosów.

Prokuratorzy ustalili, że zorganizowana grupa przestępcza od stycznia 2015 r. do września 2016 r. działała w Sulechowie i w innych miejscowościach woj. lubuskiego. Grupa wprowadziła na rynek narkotyki w postaci co najmniej 7 kg kokainy, co najmniej 10 kg marihuany i co najmniej 20 kg amfetaminy o łącznej wartości rynkowej nie mniejszej niż 2,6 mln zł.

"Prokuratorzy ustalili również, że w tym okresie członkowie grupy bezprawnie wprowadzili na rynek wyroby akcyzowe w postaci alkoholu, papierosów i tytoniu, co do których łączna wartość niezapłaconej akcyzy wynosi nie mniej niż 42 mln zł" - podała PK.

Prokuratorzy przedstawili zatrzymanemu Piotrowi Z. zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i zarzuty dotyczące przestępstw narkotykowych. Pozostałym zatrzymanym ogłosili zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, obrotu znaczną ilością środków odurzających oraz przestępstwa skarbowe.

Z uwagi na obawę matactwa i grożącą podejrzanym wysoką karę prokuratorzy skierowali wobec trzech osób wnioski do sądu o tymczasowy areszt. Sąd uwzględnił te wnioski.

Wobec pozostałych podejrzanych prokuratorzy zastosowali środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego, dozoru policji połączonego z zakazem kontaktowania się ze sobą określonych osób.

CBŚP informowało w poniedziałek, że w związku ze sprawą zabezpieczono m.in. anaboliki, papierosy bez polskich znaków akcyzy, krajankę tytoniową, a także odzyskano samochód osobowy wart około 65 tys. zł. W akcji brało udział prawie 200 funkcjonariuszy CBŚP, SG, KAS i SPAP KWP w Gorzowie Wielkopolskim.

Prokuratorzy na poczet kar dokonali zabezpieczenia majątkowego w kwocie około 20 tys. euro i około 220 tys. złotych. Śledztwo ma charakter rozwojowy, prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań.