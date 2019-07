Gnieźnieński poseł PiS Zbigniew Dolata jechał z prędkością 129 km/h w terenie zabudowanym. Za przekroczenie dozwolonej prędkości o 79 km/h został zatrzymany przez policję. Poseł stracił na 3 miesiące prawo jazdy; nałożono na niego mandat w wysokości 400 zł i otrzymał 10 punktów karnych.

O sprawie poinformowały w poniedziałek lokalne media. Portal gniezno24.com podał, że do zdarzenia doszło w sobotę przed południem na drodze wojewódzkiej nr 260 w Mąkownicy (wielkopolskie).

"Funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego pełniący służbę, zatrzymali do kontroli kierującego samochodem marki Fiat, który w terenie zabudowanym pędził 129 km/h, przekraczając tym samym dozwoloną prędkość o 79 km/h" - podały media.

Oficer prasowa KPP w Gnieźnie asp. sztab. Anna Osińska potwierdziła w rozmowie z PAP, że rzeczywiście w sobotę do takiego zatrzymania doszło. Jak podkreśliła, kierowcy na okres trzech miesięcy zostało zatrzymane prawo jazdy. Nałożono na niego także mandat karny w wysokości 400 zł oraz 10 punktów karnych.

Do czasu opublikowania depeszy PAP nie udało się uzyskać komentarza posła Dolaty. W rozmowie z lokalną rozgłośnią poseł potwierdził jednak, że przyjął nałożony na niego mandat.

"Stało się to w sobotę w drodze do Konina na posiedzenie Zarządu Okręgowego PiS. Spieszyłem się za bardzo, przekroczyłem dopuszczalną prędkość. To wykroczenie poskutkowało mandatem i czasowym odebraniem prawa jazdy" - mówił poseł Dolata w Radiu Poznań. "Jest mi przykro i jest mi wstyd, ale poniosłem konsekwencje, jak każdy inny obywatel. Jest to dla mnie nauczka i wstyd. Muszę teraz korzystać z pomocy żony, a później z pomocy pracownika biura. Jest mi przykro i wstyd" - podkreślił poseł.