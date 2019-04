​Wielkopolskie: Pożar tartaku. Ogień przeniósł się na gospodarstwa

Trzydzieści pięć zastępów straży pożarnej gasi pożar tartaku w Brzostowie w powiecie pilskim (woj. wielkopolskie), do którego doszło we wtorek ok. godz. 10.30. Ewakuowano mieszkańców z sąsiednich domów, nie ma osób poszkodowanych.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Wojciech Stóżyk /Reporter

"Ok. godz. 10.30 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze tartaku i budynku mieszkalnego znajdującego się na tej posiadłości. Ewakuowaliśmy mieszkańców również z kilkunastu domów sąsiadujących z tartakiem. W tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał" - powiedział PAP oficer prasowy pilskiej PSP w Pile bryg. Zbigniew Szukajło.

Jak dodał, akcję utrudnia wyjątkowo porywisty wiatr, który przenosi zarzewie ognia na sąsiednie budynki.

"Ogień przeniósł się na dwa gospodarstwa, ale pożar został szybko zauważony i ugaszony w zarodku. W tej chwili strażacy mają pełną kontrolę nad pożarem, ale jeszcze przez jakiś czas potrwa jego dogaszanie" - dodał Szukajło.