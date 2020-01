Wielkopolskie: Strażacy dogaszają pożar zakładu produkującego meble ogrodowe

Strażacy dogaszają pożar zakładu produkującego meble ogrodowe w Malanowie (pow. turecki, woj. wielkopolskie). Spłonęło w nim ok. dwóch tysięcy metrów kwadratowych hali produkcyjnej. W pożarze nikt nie został poszkodowany, na miejscu jednej osobie udzielono pomocy medycznej.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /LUKASZ SOLSKI /East News

Rzecznik wielkopolskiego wojewódzkiego komendanta PSP bryg. Sławomir Brandt przekazał, że akcja dogaszania pożaru może potrwać do środowego poranka. "W tym momencie szacujemy, że spaleniu uległa powierzchnia ok. dwóch tys. m kw." - powiedział.

Reklama

Informację o pożarze strażacy otrzymali we wtorek tuż przed godz. 15.30.

Ogień pojawił się w jednej z hal, w której produkowano elementy mebli ogrodowych. "Udało się nie dopuścić do tego, aby ten pożar rozprzestrzenił się, a z przekazanych nam informacji wynika, że cały kompleks produkcyjny w tym zakładzie liczy sobie ok. 90 tys. m kw. hal. Paliła się jedna z nich, znajdująca się w środku tego kompleksu" - podkreślił Brandt, dodając, że budynki zakładu oddalone są od siebie o zaledwie kilka metrów.

"Z uwagi na powagę tego zdarzenia na miejsce zadysponowano ok. 50 zastępów straży pożarnej, czyli ok. 200 strażaków. Tylko i wyłącznie dzięki temu, oraz działaniom pierwszych jednostek, które dotarły na miejsce, udało się nie dopuścić do tego, żeby ten pożar się rozprzestrzenił" - zaznaczył.

Z budynku, w którym powstał pożar, ewakuowano 12 osób, z całego zakładu ok. 750. "Jednej osobie została udzielona pomoc medyczna, ta osoba podtruła się dymami pożarowymi" - powiedział Brandt, dodając, że pracownika nie trzeba było hospitalizować.

"Dziękuję wszystkim strażakom PSP oraz OSP, którzy brali udział w akcji gaszenia pożaru w hali produkcyjnej największego zakładu w powiecie tureckim. Najważniejsze, że nikt nie odniósł obrażeń. Przyczyny pożaru bada straż" - powiedział przybyły na miejsce wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk.