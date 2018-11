Wielkopolskie: W okradanym aucie zostawił telefon

W ręce policji wpadł 47-letni mieszkaniec Konina, który w jednym z okradzionych samochodów zgubił telefon. Grozi mu do 10 lat więzienia.

Zdjęcie policja /123RF/PICSEL

O sprawie poinformował w piątek podkomisarz Marcin Jankowski z Komendy Miejskiej Policji w Koninie. 47-letni mieszkaniec Konina włamał się do samochodów, by kraść z nich interesujące go przedmioty.

Reklama

"Ford i volkswagen zaparkowane były przy ulicach Sosnowej i Harcerskiej. Ich właściciele w niedzielę i w poniedziałek zastali swoje samochody z powybijanymi szybami. Szybko okazało się, że w środku brakuje kilku rzeczy. Kierowca forda przyłapał nawet włamywacza na gorącym uczynku, ale ten go uderzył, zabrał portfel z dokumentami i 300 zł. Z volkswagena zniknęły dwie wędki i gumowe buty, a właściciel wycenił straty na 250 zł" - podkreślił Jankowski.

Szczęście jednak nie dopisywało włamywaczowi. "Podczas okradania jednego z samochodów zgubił telefon komórkowy. Czynności operacyjne kryminalnych trwały w tym przypadku dość krótko, około doby po drugim włamaniu 47-letni mieszkaniec Konina był już w policyjnym areszcie" - zaznaczył funkcjonariusz.

47-letni mieszkaniec Konina usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem, wymuszenia rozbójniczego i dwukrotnie zarzut uszkodzenia mienia. Jankowski powiedział, że podejrzany przyznał się do winy. Grozi mu do 10 lat więzienia. Wobec mężczyzny prokuratura zastosowała dozór policyjny.