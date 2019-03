Wielkopolskie: Żołnierz wśród osób z zarzutami ws. obrotu narkotykami

Pięć osób, w tym zawodowy żołnierz, podejrzanych jest o obrót znacznymi ilościami narkotyków. Postępowanie w tej sprawie prowadzi wydział ds. wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Zdjęcie Śledczy nie ujawniają szczegółów sprawy; zdj. ilustracyjne /Fot. Wojciech Strozyk /Reporter

Śledztwo dotyczy wprowadzania do obrotu w okresie od czerwca 2018r. do marca 2019 r. w Stargardzie (Zachodniopomorskie) znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych w postaci marihuany, amfetaminy i innych. Postępowanie wszczęto na podstawie materiałów zgromadzonych przez Oddział Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie.

Jak poinformował PAP zastępca prokuratora okręgowego ds. wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu ppłk Rafał Fiertek, w toku czynności prowadzonych przez Żandarmerię Wojskową na terenie Stargardu i okolic zatrzymano ponad 3 kg amfetaminy, ponad 1 kg marihuany oraz inne narkotyki.

W toku śledztwa wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów pięciu osobom, w tym żołnierzowi zawodowemu w stopniu starszego szeregowego.

Podejrzanym zarzucono popełnienie przestępstw wprowadzenia do obrotu znacznych ilości środków odurzających i psychotropowych zagrożonego karą pozbawienia wolności od lat dwóch do lat 12 oraz posiadania znacznych ilości środków odurzających i psychotropowych zagrożonego karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

Na wniosek prokuratury poznański sąd rejonowy zastosował wobec wszystkich podejrzanych tymczasowy areszt.

Śledczy nie ujawniają szczegółów sprawy.