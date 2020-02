Poznań jest przygotowany na ewentualny przypadek zarażenia nowym koronawirusem - zapewniły władze Poznania w komunikacie opublikowanym na stronie magistratu. W stałej gotowości są miejskie służby i szpitale, dodatkowe środki ostrożności podjęły też port lotniczy Ławica i MTP. Swój udział w targach Budma 2020, które rozpoczną się we wtorek, początkowo deklarowało kilkadziesiąt chińskich firm. Na liście zostało ich 17.

Zdjęcie Międzynarodowe targi budowlane w Poznaniu, zdjęcie z 2019 roku / Adam Jastrzebowski /Reporter

"Miasto jest dobrze przygotowane na wypadek wystąpienia koronawirusa z Chin. Współpracujemy ze służbami miejskimi, jesteśmy w stałym kontakcie ze szpitalami, przedstawicielami lotniska i MTP" - podkreślił cytowany w komunikacie dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu Witold Draber.

Reklama

Jak dodał, "obecnie w Polsce nie potwierdzono obecności wirusa, nie ma więc powodów do niepokoju. Należy natomiast przestrzegać zasad higieny, zakrywać usta kaszląc, często myć ręce. Dobrze pamiętać o tym, że aktualnie bardziej niż nowy koronawirus niebezpieczna jest grypa" - podkreślił.

W związku z potencjalnym zagrożeniem dotyczącym koronawirusa, dodatkowe środki ostrożności podjęła m.in. Grupa MTP, która organizuje Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury Budma 2020. Pracownicy Grupy MTP stałe współpracują z przedstawicielem na rynek chiński, którego zadaniem jest nie tylko współpraca z klientami zagranicznymi, lecz także monitorowanie sytuacji na miejscu.

Wystawcy z Chin na targach Budma 2020

Targi Budma 2020 rozpoczną się we wtorek. Swój udział w wydarzeniu początkowo deklarowało kilkadziesiąt chińskich firm. W piątek - jak podał Urząd Miasta Poznania - na liście wystawców zostało ich już tylko 17. "Nie ma jednak pewności, że dotrą do Poznania, ponieważ kolejni przewoźnicy odwołują loty z i do Chin" - wskazał magistrat.

Jak informowała Polską Agencję Prasową Karolina Nawrot z Centrum Prasowego Grupy MTP, "w związku z informacjami dotyczącymi zachorowań wywołanych koronawirusem 2019-nCoV, śledzimy na bieżąco komunikaty udostępniane przez Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) i działamy zgodnie z procedurami. Jesteśmy też w stałym kontakcie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu i wykonujemy jej zalecenia".

Nawrot wskazała, że w trakcie rozpoczynających się we wtorek targów budowlanych, na terenie MTP będzie działał m.in. specjalny punkt medyczny. Jak tłumaczyła, jego personel będzie w stałym kontakcie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu oraz szpitalem.

Ponadto, w toaletach na terenie MTP umieszczono podajniki z płynem dezynfekującym, a w pawilonach rozwieszono oficjalny komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w języku polskim, angielskim i chińskim. Komunikat przypomina, że w przypadku zauważenia u siebie niepokojących objawów, należy zgłosić się do punktu opieki medycznej. W widocznym miejscu znajduje się też numer telefonu - mogą tam dzwonić osoby, które zauważyły coś niepokojącego. Tegoroczne targi Budma potrwają do piątku 7 lutego.

Tak wygląda koronawirus 2019-nCoV 1 / 3 Tak wygląda koronawirus, wywołujący zapalenie płuc, którego epidemia wybuchła w grudniu 2019 roku w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Źródło: PAP/EPA Autor: THE PETER DOHERTY INSTITUTE FOR INFECTION AND IMMUNITY HANDOUT udostępnij

Środki bezpieczeństwa na lotnisku

Dodatkowe środki bezpieczeństwa wprowadził także Port Lotniczy Poznań-Ławica, mimo iż lotnisko nie obsługuje bezpośrednich lotów z Chin.

"Ściśle współpracujemy z inspektorami sanitarnymi, służbami wojewódzkimi i miejskimi. Jesteśmy też w stałym kontakcie z dużymi lotniskami, na których lądują pasażerowie zmierzający do Poznania. Współpracujemy z lotniskiem Chopina w Warszawie i z dużymi hubami lotniczymi w Monachium, Frankfurcie i Kopenhadze" - tłumaczył rzecznik prasowy Portu Lotniczego Poznań-Ławica Błażej Patryn.

"W naszej hali przylotów pasażerowie mogą zaopatrzyć się w ulotki, które szczegółowo wyjaśniają zasady postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia, najważniejsze informacje zostały też wywieszone w widocznym miejscu. Mamy też do dyspozycji specjalne pomieszczenie, w którym pasażer z podejrzeniem koronawirusa może poczekać na przyjazd służb" - dodał.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zagrożenie koronawirusem w Polsce. Komunikaty Ministerstwa Zdrowia i NIK Interia.tv

Epidemia

Epidemia nowego koronawirusa wybuchła w grudniu ub. roku w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Wirus wywołuje zapalenie płuc, które może być śmiertelne. W Chinach wirusa wykryto u ok. 14 tys. osób, z czego ponad 300 zmarło.

Wirus przedostał się do wszystkich prowincji i regionów ChRL, a także do około 25 krajów świata, w tym do USA, Niemiec, Francji i Finlandii.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła w czwartek, że rozprzestrzenianie się koronawirusa stanowi zagrożenie zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. W związku z tym zaleca wszystkim państwom, by podejmowały działania powstrzymujące rozprzestrzenianie się wirusa 2019-nCoV. Chodzi m.in. o monitorowanie sytuacji, wczesne wykrywanie przypadków zakażenia i identyfikowanie osób, które mogły mieć kontakt z zainfekowaną osobą.