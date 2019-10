Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Wolsztynie poszukują zaginionego Dariusza Maksymowicza. Mężczyzna wyszedł z domu 12 października i dotąd nie wrócił ani nie nawiązał kontaktu z rodziną.

Zdjęcie Policja publikuje zdjęcie zaginionego /Policja

29-latek wyszedł z domu 12 października ok. godz. 16 i do chwili obecnej nie nawiązał kontaktu z rodziną. Zaniepokojeni bliscy zgłosili zaginięcie następnego dnia.



Dariusz Maksymowicz jest mieszkańcem Stradynia (woj. wielkopolskie), mierzy 185 cm, waży ok. 95 kg, ma krótkie, ciemne włosy i niebieskie oczy.



W dniu zaginięcia ubrany był w ciemne, robocze spodnie, szarą bluzę i czarne buty.



Policja apeluje o pomoc z odnalezieniu mężczyzny. Każdy, kto posiada jakiekolwiek informacje o miejscu przebywania 29-latka, proszony jest o kontakt pod nr. tel. 68 347 52 00 lub 68 347 53 04.