Zajęcia antydyskryminacyjne w szkołach. Kolejna edycja po feriach

Po feriach w poznańskich szkołach rozpocznie się kolejna edycja zajęć antydyskryminacyjnych dla uczniów. Po roku od wprowadzenia programu zajęć z przeciwdziałania wykluczeniu i dyskryminacji skorzystało z niego ponad 80 placówek. Lekcje mające na celu przeciwdziałanie mowie nienawiści będą miały miejsce także w szkołach w Kielcach.

Do udziału w trzeciej edycji programu w Poznaniu zgłosiły się 64 szkoły. Trwa weryfikacja wniosków. Zajęcia rozpoczną się w lutym, tuż po feriach zimowych. Urząd Miasta Poznania podkreślił, że w ramach zajęć z przeciwdziałania wykluczeniu i dyskryminacji poruszony zostanie także temat mowy nienawiści, co - jak wskazuje magistrat - jest bezpośrednią odpowiedzią na tragiczne wydarzenia w Gdańsku i śmierć prezydenta Pawła Adamowicza.

"Liczba szkół, które chcą wziąć udział w programie, z edycji na edycję jest coraz większa. Cieszę się, że nasi dyrektorzy i nauczyciele widzą potrzebę organizacji takich zajęć. Problem dyskryminacji, wyśmiewania się z innych, tak naprawdę dotyczy wszystkich szkół - nie tylko w Poznaniu, ale w całej Polsce. To, co się dzieje ostatnio w naszym kraju, pokazuje, że takie zajęcia są potrzebne. Powinniśmy edukować młodzież. Mówić o tym, co jest dobre, a co jest złe i jak należy z tym złem walczyć" - podkreślił zastępca dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania Wiesław Banaś.

Przypomniał, że zajęcia z przeciwdziałania wykluczeniu i dyskryminacji są realizowane w Poznaniu od lutego 2018 r. Ich celem jest nauka szacunku i tolerancji oraz kreowanie wśród młodych ludzi takich postaw jak otwartość i akceptacja dla inności.

Decydują nauczyciele

Zajęcia są prowadzone w ramach lekcji dodatkowych. O tym, jak zostaną przeprowadzone decydują nauczyciele. Szkoły mogą też współpracować w tym zakresie z instytucjami czy organizacjami zajmującymi się przeciwdziałaniem dyskryminacji i wykluczeniem, np. z fundacjami czy ze stowarzyszeniami.

Zdaniem zastępcy prezydenta Poznania Mariusza Wiśniewskiego, "ucząc młodych ludzi szacunku i tolerancji, walczmy z mową nienawiści w przestrzeni publicznej, także w internecie". "To, co dzieje się obecnie w naszym kraju, pokazuje, że takie działania są bardzo potrzebne" - podkreślił.

Wiśniewski dodał, że "ważne jest, aby od najmłodszych lat uczulać dzieci na przejawy dyskryminacji, uczyć je szacunku i tolerancji dla osób o odrębnych przekonaniach, tradycji czy kolorze skóry. Lekcja, jaka zostanie im udzielona teraz, przyniesie efekty w przyszłości. Gdy dorosną, będą wiedzieć, jak zachowywać się w kontaktach z ludźmi, którzy czasem trochę się od nich różnią lub mają inne poglądy".

Fundusze od Rady Miasta

W ubiegłym roku na przeprowadzenie zajęć z przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu Rada Miasta Poznania przeznaczyła 200 tys. zł. Z tej sumy sfinansowane zostały dwie edycje programu. Każda z nich trwała jeden semestr. W tym roku miasto planuje na ten cel przeznaczył kolejne 200 tys. zł.

"Zajęcia przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu to nie wszystko. Miasto Poznań wydało także pomocnik dydaktyczny dla nauczycieli. Publikacja +Edukacja antydyskryminacyjna w szkole+ została opracowana przez Joannę Kowalską Andrzejewską, psycholog, terapeutkę rodzinną, prezes Fundacji Rozwoju Motylarnia i skonsultowana z dr Iwoną Chmurą-Rutkowską z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM. Można dowiedzieć się z niej nie tylko, czym jest dyskryminacja. W publikacji są także propozycje zajęć oraz informacje, jak wypełnić wniosek o dofinansowanie" - poinformował poznański magistrat.

Publikacja została przekazana do wszystkich poznańskich szkół. Treść publikacji dostępna jest również w internecie na stronie http://www.poznan.pl/mim/main/-,p,35669,36199.html.

Lekcje także w Kielcach

Po feriach także w kieleckich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych prowadzone będą lekcje mające na celu przeciwdziałanie mowie nienawiści - zapowiedział w poniedziałek prezydent miasta Bogdan Wenta.

Inicjatywa lekcji szkolnych przeciwdziałających mowie nienawiści to efekt rozmów, jakie Bogdan Wenta, który uczestniczył w sobotnich uroczystościach pogrzebowych prezydenta Gdańska, przeprowadził z włodarzami innych polskich miast.

"Wspólnie uznaliśmy, że to najwyższa pora, aby ruszyć z tym projektem, z przesłaniem, abyśmy zaczęli rozmawiać, prowadzić dialog. Solidarność, szacunek dla drugiego człowieka i jego poglądów nie mogą pozostać tylko słowami. Nadszedł w naszym kraju czas, abyśmy zaczęli rozmawiać, a nie deptać innych. Jeśli już musimy walczyć, to tylko na argumenty" - powiedział podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Wenta.

"Ta wspólna nauka może nam wszystkim pomóc w walce z tym, co w sferze publicznej istnieje, czyli tzw. mowie nienawiści" - dodał prezydent Kielc.

W akcję kieleckiego magistratu włączyli się także przedstawiciele Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej, którzy zwrócili się z apelem do innych środowisk.

"Musimy uświadomić społeczeństwo, jak groźne dla ładu moralnego i utrzymania więzi międzyludzkich jest powstrzymanie się od mowy nienawiści. Chcemy prowadzić akcję edukacyjną, której celem jest kształtowanie wśród młodych ludzi szacunku dla innych i tolerancji" - podkreślił dziekan Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej Jerzy Zięba. Dodał, że "brak poszanowania tych zasad jest wielokrotnie przyczyną różnego rodzaju agresywnych, negatywnych zachowań".

"Powinniśmy wyjaśnić młodym ludziom, jak należy walczyć ze zjawiskami mowy nienawiści, wszechobecnego hejtu na portalach społecznościowych. Chcemy też wskazać możliwości przeciwdziałania tym zjawiskom. Jak osoba, która jest ofiarą takich ataków, może skorzystać z instytucji prawa karnego i cywilnego dla ochrony swoich dóbr osobistych" - zaznaczył Zięba.

Wiceprezydent Kielc Marcin Różycki poinformował, że zajęcia w kieleckich szkołach rozpoczną się już po feriach. "Dyrektorzy szkół zostaną poinformowani, aby wdrożyć program dotyczący mowy nienawiści na lekcjach wychowawczych. Dotyczy to nie tylko szkół podstawowych i ponadpodstawowych, ale wszystkich placówek oświatowych podległych miastu" - podkreślił Różycki.

"Uczmy się wspólnie, abyśmy więcej nie musieli być na obchodach pogrzebowych samorządowca, osoby, która zajmuje stanowisko publiczne czy jakiegokolwiek polityka czy biznesmena. To jest obowiązkiem nas wszystkich" - podsumował Wenta.