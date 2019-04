Trzy osoby trafiły w niedzielę do szpitala po zderzeniu auta z pociągiem na przejeździe kolejowym w Żydowie (Wielkopolskie). Wśród poszkodowanych jest dwójka dzieci.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Piotr Kamionka /Reporter

Jak poinformował PAP oficer dyżurny PSP w Gnieźnie, samochodem podróżowała matka z dwójką dzieci. Zdarzenie miało miejsce w niedzielę po południu na lokalnej drodze z Żydowa do Gębarzewa. Pociąg zepchnął citroena z drogi, auto wpadło do rowu.



Podróżujący autem osobowym trafili do szpitala. Według wstępnych informacji stan kobiety i dzieci jest dobry.

Przejazd kolejowy, na którym doszło do zdarzenia, jest niestrzeżony. Trwa ustalanie okoliczności wypadku.