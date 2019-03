"Szczególnie w tym okresie przed wyborami do PE nie podpisywałbym tej karty (LGBT – przyp. red.), ponieważ wywołuje kolejny konflikt światopoglądowy i jest wykorzystywana przez PiS" - mówi w Porannej rozmowie w RMF FM Władysław Kosiniak-Kamysz. "Edukacja seksualna jak najbardziej tak - według mądrości polskich seksuologów, psychologów i nauczycieli i według wrażliwości, decyzji rodziców" - podkreśla gość Roberta Mazurka.

Na początku rozmowy Robert Mazurek gratulował szefowi PSL zmian w życiu prywatnym. Władysław Kosiniak-Kamysz miesiąc temu po raz drugi się ożenił. Pierwszy fragment rozmowy znajdziecie TUTAJ.



Robert Mazurek: Pan nieoczekiwanie wziął ślub z kobietą?

Władysław Kosiniak-Kamysz: - Panie redaktorze, tradycyjnie nowocześni jesteśmy.

Pytam, dlatego że to teraz, kiedy jesteście tęczowym PSL-em, sprawa jest zupełnie nieoczywista.

- Kolory tęczy są przypisane do ruchu spółdzielczego od wielu, wielu lat, a my z ruchem spółdzielczym współpracujemy. Nie jest to tutaj żadne zaskoczenie, że te barwy spółdzielczości są nam bliskie.

Ludowiec i spółdzielca pod tęczową flagą ręka w rękę.

- Jeżeli flaga spółdzielczości to tęcza to tak, tak.

Pana kolega partyjny Jarosław Kalinowski powiedział, że on jest za związkami partnerskimi. Pan pytany przeze mnie dwa lata temu był sceptyczny, ale ja nie wiem, w jaką stronę pan ewoluował.

- Po pierwsze, dzisiaj nie ma żadnego projektu w tej sprawie. My ciągle rozmawiamy o sprawach, w których nikt nie przedstawia konkretnych rozwiązań. Nie głosowaliśmy w tej kadencji, kiedy ja jestem posłem, żadnego projektu dotyczącego związków partnerskich. Jeżeli są kwestie, które moglibyśmy uregulować - dotyczące odwiedzin w szpitalu, dotyczące dziedziczenia, to warto, żeby jakiś projekt w tym kontekście stworzyć. Na dzień dzisiejszy nie wiem, czy Polsce jest potrzebna dyskusja tylko o sprawach światopoglądowych, szczególnie w kontekście wyborów do europarlamentu. Sprawa budżetu europejskiego, sprawa z jednej strony polityki spójności, z drugiej strony wspólnej polityki rolnej, z czego idzie największy budżet, o tym w ogóle nie rozmawiamy, a propozycja dla Polski jest nie do przyjęcia na ten moment.

Być może propozycja dla Polski jest nie do przyjęcia, natomiast w tej chwili rozmawiamy również o tym, co wy robicie, a nie tylko mówicie. Chcecie rozliczać PiS, słusznie zresztą, z czynów a nie ze słów, no to jesteście rozliczani z tego, że wasza koalicja rządząca Warszawą przyjęła właśnie kartę LGBT i to jest piękny ekumeniczny ruch, bo sprzeciwiają się karcie LGBT nie tylko Episkopat Polski, ale również w liście przywódcy Kościołów protestanckich. Udało się Rafałowi Trzaskowskiemu wszystkie kościoły chrześcijańskie zjednoczyć.

- Jeśli chodzi o Warszawę, mieliśmy swojego kandydata. On nie miał tego w programie. Rafał Trzaskowski miał to w programie, tę zapowiedź zrealizował. Ja bym szczególnie w tym okresie przed wyborami do europarlamentu, przed wyborami nie podpisywał tej karty, ponieważ wywołuje ona kolejny konflikt światopoglądowy, jest wykorzystywana przez PiS. Edukacja seksualna jak najbardziej tak.

Według standardów WHO?

- Nie, według mądrości polskich seksuologów, psychologów i nauczycieli, i według wrażliwości i decyzji rodziców - na tym bym się opierał. Nie wszystko, co jest w standardach jednej czy drugiej międzynarodowej organizacji, musi być na pierwszym planie. Moim zdaniem, mamy naprawdę fajną grupę naukowców w tym obszarze, która by mogła napisać ciekawy program życia w rodzinie, nauki życia w rodzinie, wychowania w rodzinie czy wychowania seksualnego.

Dobrze, działacze PSL się tym zajmą, napiszą program.

- Ale to bardzo dobrze, tak!

Niech się zajmą.

- Oczywiście, każdy ma prawo.

Koło Młodych PSL Warszawa-Mokotów pomoże.

- Pana doświadczenia też weźmiemy pod uwagę. Weźmiemy na 100 proc.

A możemy porozmawiać o polityce?

- Zawsze.

Bo Joanna Scheuring-Wielgus została przez was skrzywdzona. Wypchnęliście ją ze startowania do Parlamentu Europejskiego z list Koalicji.

- Koalicja Europejska to są różne ugrupowania, ale myślę, że łączy nas chęć nie wzniecania żadnej wojny światopoglądowej - w większości. Na pewno ten entuzjazm do kandydatury pani Joanny, z uwagi na jej wypowiedzi choćby o pozwaniu do Trybunału w Hadze Kościoła katolickiego, no nie był po naszej stronie.

Pan to mówi oględnie. Nawet Sławomir Neumann był zdaje się bardziej radykalny i powiedział, że oni mają z tym problem. Nawet oni mają z tym problem. Co dopiero wy?

- Myślę, że każdy musi znaleźć dobre miejsce dla siebie. Jest lista pana Biedronia. Pewnie tam tych poglądów związanych z ustawami światopoglądowymi jest więcej. Każdy ma prawo startować, w jakim chce otoczeniu. I to otoczenie, które startuje też ma prawo współdecydować.

Wkrótce kolejne posiedzenie Sejmu.

- Trwa nawet. Ale następne...

Ale następne.

- Teraz przyspieszamy trochę z pracami, bo będzie w kwietniu dużo więcej niż przez cały rok do tej pory (posiedzeń - red.), ale bardzo dobrze.

Będzie również tam głosowana tzw. Piątka Kaczyńskiego. Czy jest pan za, czy nie?

- Tak, jesteśmy za 500 plus na pierwsze dziecko.

Pan nawet poparł tę ideę czynem, moje gratulacje.

- My nawet dużo wcześniej głosowaliśmy za 500 plus na pierwsze dziecko. 226 posłów PiS było wtedy przeciwnych, jak zgłaszaliśmy taką poprawkę. Emerytura? Tu moim zdaniem nasz pomysł emerytury bez podatku jest lepszy niż emerytura jednorazowa, trzynasta, obciążona zresztą podatkiem - czyli nie 1100 a 890 złotych, więc myślę, że ten pomysł PSL trzeba w kolejnej kadencji wdrożyć. A autobusy? To przecież o tym rozmawialiśmy w programie "Rzeczpospolita samorządowa" ponad rok temu ogłoszonym. Dobrze, że Mateusz Morawiecki przeczytał nasz program.

Autorzy: Robert Mazurek, Karol Pawłowicki Opracowanie: Karol Pawłowicki , Maciej Nycz, Magdalena Partyła , Joanna Potocka