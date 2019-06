Chciał uprowadzić trzy dziewczynki. Trafił do aresztu

Mężczyzna podejrzany o usiłowanie uprowadzenia trzech dziewczynek i pozbawienia ich wolności spędzi najbliższy miesiąc w areszcie - poinformowała w sobotę szczecińska prokuratura okręgowa.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

"Dziś na wniosek Prokuratora Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże w Szczecinie mężczyzna podejrzany o usiłowanie w dniu 17 czerwca br. uprowadzenia trzech małoletnich pokrzywdzonych i pozbawienia ich wolności został tymczasowo aresztowany" - głosi zamieszczony na Twitterze wpis prokuratury.

Reklama

"Mężczyzna został zatrzymany w piątek i usłyszał zarzuty uprowadzenia i pozbawienia wolności trzech małoletnich" - powiedziała rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Joanna Biranowska-Sochalska. Dodała, że "do zdarzenia doszło w prawobrzeżnej części miasta w okolicach osiedla Kasztanowego".

W najbliższym czasie prokuratura planuje przesłuchać dziewczynki, które próbował uprowadzić mężczyzna. Śledczy gromadzą także materiał dowodowy w tej sprawie.

Sąd zdecydował o aresztowaniu na jeden miesiąc - powiedziała Biranowska-Sochalska. Dodała, że prokuratura nie wyklucza zażalenia tej decyzji, bo wnioskowała o areszt na trzy miesiące.

Mężczyzna odpowie za czyny z artykułu 211 Kodeksu karnego i artykułu 189 paragraf 1 tego kodeksu. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.

Z wcześniejszych informacji policji wynikało, że mężczyzna miał nakłaniać dwie dziewczynki do wejścia do swojego samochodu. Dziewczynek nie udało się zwabić do auta, a później poinformowały osoby dorosłe o tym, co się stało.