Ewakuacja szpitala w Policach. Powodem niewybuch

Odwołane planowe zabiegi, pacjenci - których stan na to pozwala - są wypisywani do domów lub odsyłani do innych szpitali. Powodem jest odkopana w Policach pod Szczecinem bomba z czasów II wojny światowej.

W najbliższą niedzielę rano niebezpiecznym znaleziskiem mają się zająć saperzy. Do tego czasu szpital w Policach w Zachodniopomorskiem ma zostać ewakuowany.

"Jesteśmy zaskoczeni, ale w tym momencie pozytywnie. Bo przyjęto nas profesjonalnie. Była propozycja, żeby jechać do innego szpitala, ale po badaniu okazało się, że możemy wrócić do domu. "Mają lekarze problem, bo zamieszkanie jest spore. Jak mam ostre zapalenie wyrostka i mam jechać do szpitala w Szczecinie" - usłyszała od pacjentów nasza reporterka Aneta Łuczkowska.

Oprócz szpitala w Policach trzeba ewakuować wszystkie budynki mieszkalne w promieniu 1,5 km od miejsca, gdzie znaleziono niewybuch. Mówi się nawet o 25 tysiącach osób.



