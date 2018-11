Marcin Pawlicki rezygnuje z funkcji wiceprezydenta Szczecina

Marcin Pawlicki oświadczył w poniedziałek, że rezygnuje z funkcji wiceprezydenta Szczecina. Jak uzasadniał, jego rezygnacja ma związek z "koalicją" prezydenta Szczecina Piotra Krzystka z PO.

Zdjęcie Piotr Krzystek jest prezydentem Szczecina od 2006 roku /East News

"W związku z koalicją prezydenta Piotra Krzystka z posłami Nitrasem, Gawłowskim i marszałkiem Geblewiczem składam rezygnację z funkcji zastępcy prezydenta oraz deklaruję dalej pracę dla mieszkańców" - napisał na Twitterze Pawlicki z PiS, który pełnił w minionej kadencji funkcję wiceprezydenta Szczecina.



W wyniku ostatnich wyborów samorządowych komitet wyborczy Bezpartyjnych prezydenta Piotra Krzystka zdobył w Radzie Miasta 8 mandatów, 13 uzyskała Koalicja Obywatelska, a 10 - PiS.

Reklama

W ubiegły czwartek odbyła się pierwsza sesja szczecińskiej rady miejskiej. Przewodniczącym został radny z klubu Bezpartyjnych. Nie miał kontrkandydata, ponieważ bezpośrednio przed głosowaniem klub radnych PiS zrezygnował z propozycji kandydatury Stefanii Biernat.

Zastępcami przewodniczącego została dwójka radnych z Koalicji Obywatelskiej. Kandydat PiS Bartłomiej Sochański (przewodniczący klubu radnych PiS) nie został wybrany na zastępcę.

Zdjęcie Marcin Pawlicki / Twitter

Na inauguracyjnej sesji rady miejskiej nie podano informacji, czy będą zmiany na stanowiskach wiceprezydentów Szczecina. Obok Pawlickiego funkcje zastępców prezydenta pełnili w minionej kadencji także Krzysztof Soska, Daniel Wacinkiewicz i Michał Przepiera.

W poniedziałek wiceprezes PiS Joachim Brudziński poinformował w Szczecinie, że partia przechodzi do opozycji w szczecińskiej radzie miejskiej i zachodniopomorskim sejmiku.

Brudziński powiedział, że oferta złożona przez radnych miejskich PiS Krzystkowi przed inauguracyjną sesją szczecińskiej rady miejskiej została odrzucona. "To propozycja kontynuacji porozumienia programowego dla Szczecina, porozumienia, które uważamy było bardzo dobre dla naszego miasta, porozumienia, które przynosiło dobre owoce przez ostatnie osiem lat wspólnej współpracy z panem prezydentem Piotrem Krzystkiem i jego klubem" - podkreślił Brudziński.

Według wiceprezesa PiS, "Krzystek musi mieć świadomość, że popierając tak jednoznacznie marszałka Olgierda Geblewicza (PO) i PO w sejmiku zachodniopomorskim bierze odpowiedzialność za to wszystko, co działo się w naszym województwie w latach poprzednich. (...) Pan Piotr Krzystek decydując się na koalicję i współpracę z PO nie może liczyć no to, że tam będzie popierał PO, a my będziemy popierać jego we współpracy z jego nowym koalicjantem w radzie miasta".

Podczas pierwszej sesji rady miasta Krzystek zapowiedział, że nie ma i nie będzie w niej koalicji Bezpartyjnych z partiami politycznymi.

Oficjalną koalicję w sejmiku zachodniopomorskim stworzyli w ubiegły piątek Koalicja Obywatelska, PSL i SLD. Zapowiedziano wtedy także współpracę z Bezpartyjnymi Samorządowcami. W wybranym zarządzie województwa zasiedli działacze PO, PSL i SLD.

Kolejną sesję szczecińskiej rady miejskiej zaplanowano na najbliższą środę. Radni mają na niej wybrać trzeciego wiceprzewodniczącego.