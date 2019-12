Stargard: Dwulatka połknęła tabletkę do zmywarki

Dwuletnia dziewczynka ze Stargardu koło Szczecina połknęła tabletkę do zmywarki. W szybkim dotarciu do szpitala dziecku i jego matce pomogli policjanci.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Damian Klamka /East News

Policjanci patrolujący miasto zostali zatrzymani przez kierującą pojazdem kobietę, która przekazała im, że pilnie musi dostać się do szpitala z dwuletnią córką, która połknęła tabletkę do zmywarki.



Funkcjonariusze poinformowali o sytuacji dyżurnego stargardzkiej komendy, a następnie przy użyciu sygnałów błyskowych i dźwiękowych bezpiecznie przepilotowali kierującą do szpitala, gdzie dziecku natychmiast udzielono pomocy.



Dzięki szybkiej interwencji policjantów dziewczynce nic poważnego się nie stało.