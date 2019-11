Wstrzymany ruch statków i promów, a także zamknięte ulice położone najbliżej toru wodnego - to część z utrudnień, z którymi muszą się liczyć mieszkańcy Świnoujścia podczas planowanej na najbliższy poniedziałek akcji wydobycia niewybuchu z II wojny światowej.

Zdjęcie Kanał Piastowski w Świnoujściu /Marek Szandurski /East News

Marynarze z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża będą wydobywali z Kanału Piastowskiego brytyjską lotniczą minę morską typu Mk VI. Niewybuch leży na torze wodnym Szczecin - Świnoujście. Natrafiła na niego firma pracująca na zlecenie urzędu morskiego. Trwają tam prace przygotowawcze do pogłębienia toru wodnego.



Ograniczenia w ruchu statków

Podczas samego wydobycia i transportu bomby poza główki portu w Świnoujściu wprowadzone zostaną ograniczenia w ruchu statków. Dla statków wchodzących z redy portu w kierunku Zalewu Szczecińskiego ruch zostanie wstrzymany w godzinach 6.30 - 10.00. W tych samych godzinach wstrzymany zostanie ruch dla statków wychodzących z Zalewu Szczecińskiego na Zatokę Pomorską. Dla statków nawigujących w granicach portu ruch zostanie wstrzymany w godzinach 9.00 - 10.00.

Ostatni prom o godz. 7

Z utrudnieniami muszą liczyć się także mieszkańcy Świnoujścia i użytkownicy przeprawy promowej. Od godziny 7:15 do 9:15 zamknięta będzie przeprawa promowa "Centrum". Ostatni prom z Uznamu odbije o godz. 7.00, a z wyspy Wolin o godzinie 6:40. Samochody kierujące się na tę przeprawę po stronie Uznamu od godziny 7.00 będą zatrzymywane na ul. Karsiborskiej. Wznowienie kursowania promów planowane jest na godz. 9.15. Promy na przeprawie "Warszów" nie będą pływały w godzinach 9.30 - 9.55.

Na czas transportu miny poza świnoujski port będą czasowe zamknięcia dla ruchu kołowego i pieszego ulic położonych najbliżej toru wodnego, m.in. Wybrzeże Władysława IV, Bohaterów Września, Chrobrego, Jana z Kolna.

Nie zbliżać się do okien, nie wychodzić na balkony

Osoby, które w czasie podjęcia bomby będą znajdowały się w strefie do 550 metrów od nabrzeża zobowiązane są do pozostania w miejscu zamieszkania, w budynkach. Służby proszą o nie zbliżanie się do okien, nie wychodzenie na balkony oraz na zewnątrz budynków.

W akcji wydobycia miny weźmie udział załoga niszczyciela min ORP Flaming z 13. Dywizjonu Trałowców oraz żołnierze i Grupa Nurków Minerów z 12. Dywizjonu Trałowców.

Brytyjska mina lotnicza, która zostanie wydobyta waży 900 kilogramów, a waga samego ładunku wybuchowego to ponad 400 kilogramów - powiedział rzecznik prasowy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża kmdr ppor. Grzegorz Lewandowski. Jak dodał, to już kolejne wydobycie tego typu obiektu. Podobne wydobyto w Świnoujściu w lipcu, sierpniu i wrześniu br.