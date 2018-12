W szpitalu zmarł jeden z mężczyzn zaatakowanych w niedzielę przez nożownika w szczecińskim kinie - informuje TVN24.

Zdjęcie Podejrzany o atak mężczyzna wyprowadzany przez policjantów. / Marcin Bielecki /PAP

Do ataku doszło w niedzielę w kinie w jednym ze szczecińskich centrów handlowych, w trakcie seansu dla dzieci. 26-letniego napastnika zatrzymali widzowie.



Ofiarami byli dwaj mężczyźni w wieku około 30 lat. Pierwszy miał rany cięte na szyi, klatce piersiowej i ramionach, ale nie stracił przytomności. U drugiej ofiary doszło do zatrzymania akcji serca - w krytycznym stanie został przewieziony do szpitala. Lekarzom nie udało się go uratować.



Śmierć jednego z zaatakowanych potwierdziła rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Joanna Biranowska-Sochalska.



Sprawą zajmują się policja i prokuratura. Nożownik ma zostać dziś przesłuchany. Grozi mu dożywocie.