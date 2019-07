W niedzielę po południu pobity został proboszcz Bazyliki św. Jana Chrzciciela w Szczecinie ks. Aleksander Ziejewski. Poszkodowany został również kościelny. Sprawcy zostali zatrzymani przez policję.

Zdjęcie Policja, zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Jak podało Radio Szczecin, mężczyźni wtargnęli do zakrystii przed Mszą św., zażądali ornatów, twierdząc, że chcą odprawić nabożeństwo.



"W niedzielę około godz. 17.50 otrzymaliśmy zgłoszenie, że do zakrystii weszło trzech nieznanych mężczyzn. Zostali stamtąd wyproszeni, ale nie chcieli opuścić pomieszczenia. Jeden z nich uderzył w twarz proboszcza i kościelnego" - powiedział w poniedziałek rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie sierż. Paweł Pankau.

Reklama

Mężczyźni uciekli z zakrystii Bazyliki św. Jana Chrzciciela, ale w ciągu 1,5 godziny zatrzymali ich policjanci - dodał.

Sprawcy to mężczyźni w wieku od 27 do 53 lat. Byli wcześniej notowani przez policję.

Zarówno proboszcz parafii, jak i kościelny zostali przewiezieni do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

"Gdyby mnie trafił, to pewnie by zabił. Oni byli w jakiejś diabelskiej furii. Bluzgali, nie będę tego powtarzał. Kościelny próbował mnie zasłonić, też go uderzyli i ma szwy. Popychali panią zakrystiankę" - relacjonuje w rozmowie z TVP Info ks. Aleksander Ziejewski.



Policjanci ustalają okoliczności i przebieg zdarzenia oraz przesłuchują świadków.