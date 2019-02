Szczecinek: Dwulatek zamknął mamę na balkonie

Strażacy ze Szczecinka w Zachodniopomorskiem zostali wezwani do nietypowej akcji. O pomoc poprosiła ich uwięziona na balkonie kobieta. Drzwi za nią zatrzasnęło jej dwuletnie dziecko.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Wojciech Stóżyk /Reporter

Akcja była trudna - trzeba było bowiem przekonać dwulatka do wpuszczenia mamy do domu. Jak to zwykle bywa - dziecko bardzo łatwo zamknęło drzwi, dużo trudniej było nakłonić chłopca, żeby je otworzył.



Strażacy postanowili użyć małego podstępu - maskotki w stroju ratownika, za pomocą której zainteresowali dziecko klamką.



Reklama

Po pół godzinie negocjacji z maluchem, udało się go skutecznie skłonić do jej naciśnięcia. Zmarznięta, ubrana tylko w szlafrok mama, mogła wrócić do domu.