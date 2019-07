Nie żyje mężczyzna, który w Szczecinku (Zachodniopomorskie) wtargnął pod pociąg relacji Ustka-Katowice. Ruch kolejowy został wstrzymany - poinformowała oficer prasowa szczecineckiej policji Anna Matys.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Do śmiertelnego wypadku doszło w niedzielę, ok. godz. 16 w Szczecinku, w okolicy ul. Kwiatowej. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że mężczyzna wtargnął pod pociąg relacji Ustka-Katowice. Matys poinformowała, że na miejscu pracują służby, ustalana jest też tożsamość denata.



Dodała, że ruch pociągów został wstrzymany i ma być wznowiony ok. godz. 19.