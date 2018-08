W Bałtyku utonął 46-letni turysta ze Śląska

Na niestrzeżonej plaży w Kopaniu utonął 46-letni turysta z Jaworzna na Śląsku. Z morza wyciągnął go kolega; jednak mimo reanimacji mężczyzna zmarł.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Jak poinformowała rzecznik sławieńskiej policji Agnieszka Łukaszek, do zdarzenia doszło w poniedziałek na niestrzeżonej plaży w Kopaniu. 46-letni turysta z Jaworzna wszedł do Bałtyku ze swoim kolegą. Zaczął się topić. Kolega próbował go ratować. Wyciągnął go z wody.

Na miejsce wezwano pogotowie. Niestety reanimacja nie powiodła się. 46-latek zmarł.

Jak poinformowała rzecznik Łukaszek, w powiecie sławieńskim w to lato utonęły dwie osoby.

W miniony weekend w całej Polsce natomiast utonęło 30 osób.