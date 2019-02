W lesie w okolicy Malechowa (woj. zachodniopomorskie) dzik zaatakował dwóch mężczyzn. Ze wstępnych informacji wynika, że to pracownicy leśni. Obaj mieli zostać przewiezieni do szpitala. Jeden z poszkodowanych mężczyzn jest w cięższym stanie.

Zdjęcie Dzik; zdj. ilustracyjne /Renata i Marek Kosińscy /Agencja FORUM

W poniedziałek ok. godz. 10.40 dwóch pracowników leśnych zostało zaatakowanych przez dzika w lesie w okolicy Malechowa, kilkaset metrów od drogi.

Jak poinformował rzecznik zachodniopomorskiej Państwowej Straży Pożarnej Tomasz Kubiak, jeden z mężczyzn jest w cięższym stanie.

Na miejsce wezwana została karetka pogotowia. Z informacji rzecznika wynika, że podczas udzielania pomocy poszkodowanym, dzik zaatakował również lekarza i ratownika medycznego.

Obaj pracownicy leśni mieli zostać przewiezieni do szpitala. Na chwilę obecną brak informacji co do stanu zdrowia ekipy karetki pogotowia.

W zabezpieczeniu miejsca zdarzenia brały udział dwa zastępy straży pożarnej.